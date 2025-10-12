قرارات بغلق 21 منشأة طبية مخالفة في حملة للعلاج الحر بالإسماعيلية

وجه اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بالمرور المكثف وإحكام الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط المخالف منها، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

في هذا السياق، شنَّت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية حملة على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، حيث تم المرور على عدد من المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة بمدينة الإسماعيلية.

وصرحت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، بأن الحملة أسفرت عن استصدار قرارات غلق لعدد ٢١ منشأة مخالفة، وإنذار عدد ١٠ منشآت لتلافي السلبيات، حيث تنوعت المخالفات بين عدم وجود ترخيص مكاني بالمخالفة للمادة ١و٢ من قانون ٥١ لسنة ٨١، فضلًا عن وجود مخالفات لاشتراطات العلاج الحر ومعايير مكافحة العدوى والجودة بغرف الكشف والعمليات.

كانت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية برئاسة دكتورة هبة طه قامت بتشكيل لجنة تضم في عضويتها دكتورة نهال أحمد، دكتورة إيمان محمد، دكتورة سمر محمد ودكتورة آية عبد الناصر.

قامت اللجنة بالمرور على عدد ٦٢ منشأة طبية خاصة تضم عدد من المستشفيات والمراكز الطبية من بينها مركز للقلب وعنايته، مراكز للغسيل الكلوي، النساء والتوليد، مركز جراحة عامة ومراكز لجراحات العيون، الأسنان والأشعة وتخصصات أخرى.