قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إسرائيل تضع مدير مستشفى كمال عدوان على قائمة الاحتياط ضمن صفقة التبادل
الجعفراوي قبل استشهاده: أنا الآن في الجنة مع رفاقي الذين سبقوني
هل يأثم الشخص لعدم الاستيقاظ لصلاة الفجر؟.. اعرف حكم الشرع
ترامب: صواريخ توماهوك رسالتي إلى بوتين لإنهاء حرب أوكرانيا
إبراهيم عادل عن عرض الأهلي: أسعى لخوض تجربة احترافية جديدة
أقصر زيارة لرئيس أمريكي لإسرائيل.. ترامب في تل أبيب 4 ساعات قبل قمة شرم الشيخ
شوبير الصغير: مقدرش أهاجم الصحافة..وحققت حلم والدي بالتأهل لكأس العالم
داخلية غزة تعلن السيطرة الكاملة على مجموعة مسلحة واعتقال 60 عنصرا
تراجع عدد الأسرى الفلسطينيين المشمولين باتفاق الإفراج إلى 1718 بدلا من 1722
ترامب: سمعت أن هناك حربا بين باكستان وأفغانستان.. سأحاول حلها
بمضبوطات وصلت 109 ملايين جنيه.. تجديد حبس عصابة المخدرات
ترامب: سأكون فخورا بزيارة غزة وأتطلع للوقوف على أرضها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

هذه الوجبة الخفيفة المقرمشة تقلل مخاطر سرطان القولون بمقدار النصف

القولون
القولون
هاجر هانئ

كشفت دراسة نشرت في مجلة الأورام السريرية أن استهلاك جوز الأشجار، مثل اللوز والجوز، قد يقلل بشكل كبير من خطر تكرار سرطان القولون والوفاة. عانى المرضى الذين يعانون من سرطان القولون في المرحلة الثالثة والذين تناولوا أونصتين أو أكثر من مكسرات الأشجار أسبوعيا من فرصة أقل بنسبة 50٪ تقريبا للتكرار والوفاة مقارنة بغير المستهلكين. 

أدى سرطان القولون والمستقيم إلى 930،000 حالة وفاة و 1.9 مليون حالة جديدة على مستوى العالم في عام 2020. من المتوقع أن يزداد هذا العدد بنسبة 73٪ بحلول عام 2040، مما يؤدي إلى ما يقرب من 1.6 مليون حالة وفاة سنويا، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

 أصبح هذا النوع من السرطان شائعا بشكل متزايد بين الشباب، والعوامل بما في ذلك نمط الحياة تلعب دورا حاسما. في حين أن بعض الأطعمة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون، إلا أن بعض الأطعمة الأخرى يمكن أن تقلله.

 تخيل تناول بعض الوجبات الخفيفة اللذيذة وحماية نفسك من سرطان القولون. نعم، لقد قرأتها بشكل صحيح. ترتبط الوجبة الخفيفة المتساهلة ومكونها الرئيسي بانخفاض خطر تكرار الإصابة بسرطان القولون. وجدت دراسة قائمة على الملاحظة أن فرصة تكرار سرطان القولون قد خفضت تقريبا إلى النصف لدى الأشخاص الذين يتناولون المكسرات وزبدة المكسرات. 

دور المكسرات 

غالبا ما يمكن التغاضي عن الأكل الصحي الأساسي أثناء علاج السرطان. توضح هذه الدراسة أن التغيير الغذائي البسيط، مثل تناول مكسرات الأشجار، قد يكون له تأثير كبير على بقاء المريض على قيد الحياة على المدى الطويل. إن استهلاك المكسرات والنظام الغذائي الصحي هما عموما من العوامل التي ربما يجب على الأطباء والمرضى الانتباه إليها أثناء تصميم نهج علاج سرطان القولون والمستقيم،"

 فحصت الدراسة القائمة على الملاحظة 826 مريضا يعانون من سرطان القولون في المرحلة الثالثة. وجدوا أن المكسرات، وخاصة الفول السوداني، لها تأثير عميق على سرطان القولون. في المرضى الذين يستهلكون أونصتين أو أكثر من المكسرات في الأسبوع، شهدوا فرصة أقل لتكرار السرطان بنسبة 42٪ وفرصة أقل للوفاة بنسبة 57٪ من أولئك الذين لم يتناولوا المكسرات.

 وجد الباحثون أن فائدة استهلاك المكسرات تقتصر على المكسرات في تحليل ثانوي. 

تشمل هذه اللوز والجوز والبندق والكاجو وجوز البقان، من بين أمور أخرى. 

وقال تيميدايو فاديلو، دكتوراه في الطب، زميل سريري في الطب في معهد دانا فاربر للسرطان، والمؤلف الرئيسي: "أظهرت العديد من الدراسات في مجالات أمراض القلب والسكري فوائد استهلاك المكسرات، وشعرنا أنه من المهم تحديد ما إذا كان من الممكن تطبيق هذه الفوائد أيضا على مرضى سرطان القولون والمستقيم". وأضاف فادلو: "غالبا ما يسأل المرضى الذين يعانون من أمراض متقدمة والذين يستفيدون من العلاج الكيميائي عما يمكنهم فعله أيضا لتقليل فرص تكرار أو الوفاة، ودراستنا هي مساهمة مهمة في فكرة أن تعديل النظام الغذائي والنشاط البدني يمكن أن يكون مفيدا".

أضرار السكر المكرر على القولون والجهاز الهضمي

 لم يلاحظوا أي انخفاض مرتبط في تكرار السرطان والوفاة بين المرضى الذين يستهلكون الفول السوداني أو زبدة الفول السوداني. قال المؤلفون إنه قد يكون ذلك لأن الفول السوداني له تركيبة أيضية مختلفة عن جوز الأشجار. أيضا، الفول السوداني هو إلى حد بعيد الجوز الأكثر استهلاكا على نطاق واسع في الولايات المتحدة. 

المرضى الذين يعانون من سرطان القولون في المرحلة الثالثة لديهم فرصة تصل إلى 70٪ للبقاء على قيد الحياة بعد ثلاث سنوات من العلاج، والتي تشمل عادة الجراحة و/أو العلاج الكيميائي.

 على الرغم من أن الدراسات السابقة قد نظرت في دور النظام الغذائي كدور محتمل للوقاية من السرطان، إلا أن هذا هو الأول الذي يدرس فوائد المكسرات في علاج سرطان القولون.

 الدراسة 

خلال الدراسة، حلل الباحثون استبيانا من تجربة سريرية CALGB للمرضى الذين يعانون من سرطان القولون في المرحلة الثالثة التي بدأت في عام 1999. سألوا عن المدخول الغذائي للمرضى، بما في ذلك ما إذا كان المرضى يأكلون المكسرات أم لا وما هي أنواع المكسرات التي يستهلكونها. 

كان الباحثون حريصين على معرفة استهلاك المكسرات، لأنه مرتبط بالفعل بانخفاض معدل الإصابة بالسمنة، ومرض السكري من النوع 2، وانخفاض مقاومة الأنسولين.

 النتائج 

ركزت الدراسة على الارتباطات بين الاستهلاك الكلي للمكسرات واستهلاك المكسرات فقط وخطر تكرار السرطان والوفاة. وجدوا أن المرضى الذين يستهلكون أونصتين أو أكثر من جميع أنواع المكسرات أسبوعيا (19٪ من جميع المرضى في الدراسة) لديهم فرصة أقل بنسبة 42٪ لتكرار السرطان وفرصة أقل للوفاة بنسبة 57٪ من المرضى الذين لم يتناولوا المكسرات بعد الانتهاء من علاج السرطان. 

في الأشخاص الذين أبلغوا عن استهلاك جوز الأشجار، كانت فرصة التكرار أقل بنسبة 46٪ وكانت فرصة الوفاة أقل بنسبة 53٪ لدى أولئك الذين تناولوا أونصة على الأقل في الأسبوع، مقارنة بأولئك الذين لم يفعلوا ذلك. المصدر:timesofindia

ما هو القولون التقرحي؟
القولون سرطان القولون الأكل الصحي السرطان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير النقل

رسميا.. النقل تصدر قرارًا بفرض رسوم مرور على طريق رافد جمصة بطول 53 كيلومترًا

تعيين نجل أحمد شوبير باتحاد الكرة ضمن الجهاز الفني لمنتخب 2007..تفاصيل

تعيين نجل أحمد شوبير باتحاد الكرة ضمن الجهاز الفني لمنتخب 2007.. تفاصيل

الخطيب

مفاجأة| قائمة الخطيب لم تنجح بالتزكية في انتخابات الأهلي

الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي

خلال تغطية إعلامية.. استشهاد الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي

الإخلاء بقانون الإيجار القديم.. تمديد مهلة الـ7 سنوات بشرط

الإخلاء بقانون الإيجار القديم.. تمديد مهلة الـ7 سنوات بشرط

موعد سقوط الامطار

أماكن سقوط الأمطار.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس خلال ساعات

قمة شرم الشيخ للسلام

مصر تعلن قائمة القادة المشاركين في قمة شرم الشيخ للسلام غدًا

استُشهاد الصحفي الفلسطيني والناشط صالح الجعفراوي

من عدسة الحقيقة للرحيل رميا بالرصاص.. حكاية استشهاد الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي | صور

ترشيحاتنا

تشييع جثمان الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي

بالزي الصحفي.. تشييع جثمان الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي

وزير الدفاع اليمني يبحث مع بعثة من الصليب الأحمر التعاون المشترك

وزير الدفاع اليمني يبحث مع بعثة من الصليب الأحمر التعاون المشترك

ثائر شريتح المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية

"شئون الأسرى والمحررين" الفلسطينية لراديو "النيل": بدء تبادل الأسرى بين إسرائيل والفصائل خلال ساعات

بالصور

مصر وغزة.. القاهرة تنجح في إنهاء العدوان الإسرائيلي وتفشل مخظط التهجير

المساعدات المصرية إلى غزة
المساعدات المصرية إلى غزة
المساعدات المصرية إلى غزة

"ابن النادي" يتصدر تريند X بعد تصاعد الأحداث في حلقاته الثالثة والرابعة

احمد فهمي
احمد فهمي
احمد فهمي

فيديو

هجوم 7 أكتوبر

وثائق بخط السنوار تكشف كواليس التخطيط لهجمات السابع من أكتوبر

القبطان ولاء حافظ

القبطان ولاء حافظ.. إرادة قوية تُحطم حدود المستحيل

فندق دخول بدون خروج

“قصر الباشا الغامض”.. فندق مصري يثير الذعر والسؤال: خيال أم حقيقة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: القلوب البيضاء .. صفاء الوجدان وسر السلام

المزيد