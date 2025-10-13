قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم الإثنين 13-10-2025
هل يجوز استرداد شبكة الخطوبة بعد التنازل عنها؟.. الإفتاء تجيب
ينتظرها العالم .. انطلاق قمة شرم الشيخ للسلام ..اليوم
تجمع عائلات الأسرى الإسرائيليين في تل أبيب بانتظار الإفراج عن ذويهم
رئيس الوزراء الكندي يؤكد حضوره قمة السلام في شرم الشيخ
هل يجوز الدعاء والتوسل بالنبي لقضاء الحاجة؟.. اعرف رأي الشرع
أسعار العملات الأجنبية والآسيوية في مصر مستهل يوم الإثنين
طقس اليوم |خريفي مائل للبرودة ..واحذر ساعات الليل المتأخرة
بـ سقف مكشوف.. ظهور مميز لسيارة بنتلي كونتيننتال GTC
بريطانيا تعلن عن حزمة مساعدات لغزة بقيمة 27 مليون دولار
إسرائيل تضع مدير مستشفى كمال عدوان على قائمة الاحتياط ضمن صفقة التبادل
اقتصاد

أسعار العملات العربية مقابل الجنيه مستهل الإثنين

أسعار العملات العربية
علياء فوزى

ارتفعت أسعار العملات العربية في مصر علي مطلع تعاملات الأسبوع الجاري وسجل الدينار الكويتي زيادة بقيمة 45 قرشا مقارنة بسعر مطلع الأسبوع، فيما صعد الدرهم الإماراتي لـ 13 جنيها.

ويرصد موقع “صدى البلد”، أسعار العملات العربية في مصر بمستهل  تعاملات اليوم الإثنين 13-10-2025 في  البنك الأهلي وفقا لآخر تحديثات، وخلال السطور التالية نستعرض أسعار شراء وبيع العملات:

أسعار العملات العربية في مصر اليوم الإثنين 13-10-2025:

بلغ الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرًا أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 13-10-2025:

سعر الشراء: 155.85 جنيه.

سعر البيع: 156.31 جنيه.

سجل سعر الريال السعودي أكثر العملات طلبًا أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 13-10-2025:

سعر الشراء: 12.71 جنيه.

سعر البيع: 12.78 جنيه.

ووصل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 13-10-2025:

سعر الشراء: 13.01 جنيه.

سعر البيع: 13.05 جنيه.

وسجل  سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 13-10-2025:

سعر الشراء: 125.58جنيه

سعر البيع : 127.16 جنيه

وصل الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 13-10-2025:

سعر الشراء: 12.14جنيه.

سعر البيع: 13.16 جنيه.

وبلغ الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 13-10-2025:

سعر الشراء: 66.97 جنيه.

سعر البيع: 67.71جنيه.

وسجل الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 13-10-2025:

سعر الشراء: 123.02 جنيه.

سعر البيع: 124.51جنيه.

العرض والطلب 

تختلف أسعار العملات العربية من بنك لآخر، حسب آلية العرض والطلب.

ويُعد الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرا، مقارنة بالعملات الأخرى، يليه الدينار البحريني، ثم الريال العماني، والدينار الأردني، وهي ضمن العملات الأعلى عالميًا.

أسعار العملات العربية أسعار العملات العربية اليوم الدينار الكويتي الريال السعودي الدرهم الإماراتي

