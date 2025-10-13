قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لجهوده في وقف حرب غزة.. الرئيس السيسي يقرر منح ترامب قلادة النيل
ما هو سر يوم الإثنين؟.. 39 حدثا عجيبا فاحذر الاستهانة به
الرئيس السيسي يقرر منح ترامب قلادة النيل
عقب صعوده| رسميا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
كتائب القسام: الإفراج عن 20 أسيرا إسرائيليا أحياء ضمن صفقة تبادل الأسرى
قمة شرم الشيخ تؤكدها… القاهرة تثبت قدرتها على قيادة مسار التهدئة وترسيخ الاستقرار الإقليمي
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم
تعليمات عاجلة بتسجيل الغياب بالمدارس يوميًا واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه المتغيبين
ترامب: اتفاق السلام في غزة قد يكون أعظم إنجازاتي
مفاجأة في أسعار الدواجن الآن في الأسواق
أحمد ياسر: طارق مصطفي كان يتقاضى أموالا من اللاعبين في البنك الأهلي
بفعل الدولار.. ارتفاع أسعار الذهب في مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

جامعة قناة السويس تواصل خطواتها نحو إعداد الخطة الاستراتيجية 2025–2030

رئيس جامعة قناة السويس
رئيس جامعة قناة السويس
الإسماعيلية انجي هيبة

عقد فريق إعداد الخطة الاستراتيجية لجامعة قناة السويس (2025–2030) اجتماعه لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بإعداد رؤية ورسالة الجامعة الجديدة، وذلك عقب مشاركة واسعة من المعنيين داخل الجامعة. 

يأتي هذا في إطار سعي جامعة قناة السويس لمواكبة المتغيرات الحديثة وتحقيق التميز المؤسسي.

وتناول الاجتماع بحث الغايات والأهداف الاستراتيجية والأنشطة المصاحبة لها، ومدى اتساقها مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030، بما يضمن تعزيز مكانة الجامعة محليًا وإقليميًا.

الاجتماع بدعم ورعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبرئاسة الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبمشاركة الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وبحضور عدد من أعضاء لجنة الخطة الاستراتيجية.

 
وفي هذا السياق، أكد الدكتور ناصر مندور أن جامعة قناة السويس ماضية بخطى واثقة نحو إعداد خطة استراتيجية طموحة تعكس رؤيتها المستقبلية وتواكب أحدث المتغيرات في التعليم العالي والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

وأضاف أن الخطة تستند إلى نهج تشاركي واسع لضمان اتساقها مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، بما يعزز من دور الجامعة الريادي في دعم أهداف التنمية.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد سعد زغلول أن الاجتماع جاء لمتابعة التقدم في صياغة الأهداف والغايات الاستراتيجية وضمان تكاملها مع أولويات الدولة، مشيرًا إلى أن الجامعة تعمل على تبني منهجية واضحة ومبنية على الأدلة في التخطيط والتقييم المستمر لتحقيق أعلى مستويات الجودة والتميز المؤسسي.

كما أكدت الدكتورة دينا أبو المعاطي أن الخطة الاستراتيجية الجديدة تضع ضمن أولوياتها الارتقاء بدور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، من خلال مشروعات ومبادرات عملية تواكب احتياجات المجتمع المحلي وتسهم في تحقيق الاستدامة والتنمية الشاملة.

الإسماعيلية

الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي

خلال تغطية إعلامية.. استشهاد الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي

استُشهاد الصحفي الفلسطيني والناشط صالح الجعفراوي

من عدسة الحقيقة للرحيل رميا بالرصاص.. حكاية استشهاد الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي | صور

لو الفيزا اتسحبت.. 6 خطوات لاستعادة البطاقة من ماكينة ATM

لو الفيزا اتسحبت.. 6 خطوات لاستعادة البطاقة من ماكينة ATM

طارق مصطفي

أحمد ياسر: طارق مصطفي كان يتقاضى أموالا من اللاعبين في البنك الأهلي

طريقة حجز شقة إسكان فاخر 2025 عبر منصة مصر العقارية إلكترونيًا

طريقة حجز شقة إسكان فاخر 2025 عبر منصة مصر العقارية إلكترونيًا

أرشيفية

تفاصيل صادمة حول استهداف الصحفي صالح الجعفراوي ومحاولة طمس صوته بعد استشهاده

الصحفي صالح الجعفراوي

كان فرحان بانتهاء الحرب.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة صالح الجعفراوي

صالح الجعفراوي

الجعفراوي قبل استشهاده: أنا الآن في الجنة مع رفاقي الذين سبقوني

مجلس الشيوخ

أشرف عبدالغني بعد تعيينه بمجلس الشيوخ: أشكر الرئيس وثقة غالية ومسئولية وطنية

مجلس النواب

برلمانية: مشروع كربونات الصوديوم خطوة محورية لتحقيق الاكتفاء الذاتي

مجلس الشيوخ

زيادة تمثيل المرأة.. 12 سيدة معينة في مجلس الشيوخ 2025 بقرار من الرئيس السيسي

مصر وغزة.. القاهرة تنجح في إنهاء العدوان الإسرائيلي وتفشل مخظط التهجير

المساعدات المصرية إلى غزة

هجوم 7 أكتوبر

وثائق بخط السنوار تكشف كواليس التخطيط لهجمات السابع من أكتوبر

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

