جامعة قناة السويس تواصل خطواتها نحو إعداد الخطة الاستراتيجية 2025–2030

عقد فريق إعداد الخطة الاستراتيجية لجامعة قناة السويس (2025–2030) اجتماعه لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بإعداد رؤية ورسالة الجامعة الجديدة، وذلك عقب مشاركة واسعة من المعنيين داخل الجامعة.

يأتي هذا في إطار سعي جامعة قناة السويس لمواكبة المتغيرات الحديثة وتحقيق التميز المؤسسي.

وتناول الاجتماع بحث الغايات والأهداف الاستراتيجية والأنشطة المصاحبة لها، ومدى اتساقها مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030، بما يضمن تعزيز مكانة الجامعة محليًا وإقليميًا.

الاجتماع بدعم ورعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبرئاسة الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبمشاركة الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وبحضور عدد من أعضاء لجنة الخطة الاستراتيجية.



وفي هذا السياق، أكد الدكتور ناصر مندور أن جامعة قناة السويس ماضية بخطى واثقة نحو إعداد خطة استراتيجية طموحة تعكس رؤيتها المستقبلية وتواكب أحدث المتغيرات في التعليم العالي والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

وأضاف أن الخطة تستند إلى نهج تشاركي واسع لضمان اتساقها مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، بما يعزز من دور الجامعة الريادي في دعم أهداف التنمية.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد سعد زغلول أن الاجتماع جاء لمتابعة التقدم في صياغة الأهداف والغايات الاستراتيجية وضمان تكاملها مع أولويات الدولة، مشيرًا إلى أن الجامعة تعمل على تبني منهجية واضحة ومبنية على الأدلة في التخطيط والتقييم المستمر لتحقيق أعلى مستويات الجودة والتميز المؤسسي.

كما أكدت الدكتورة دينا أبو المعاطي أن الخطة الاستراتيجية الجديدة تضع ضمن أولوياتها الارتقاء بدور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، من خلال مشروعات ومبادرات عملية تواكب احتياجات المجتمع المحلي وتسهم في تحقيق الاستدامة والتنمية الشاملة.