طرح بوستر فيلم "الشكوي 713317” قبل عرضه بالقاهرة السينمائي

طرحت الشركة المنتجة لفيلم الشكوي 713317 ، البوستر الرسمي للعمل، والمقرر عرضه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

الفيلم يشارك في مسابقة آفاق عربية ويقوم ببطولته كل من محمود حميدة وشيرين وهنا شيحة ومن إخراج ياسر الشافعي.

وكان آخر أعمال الفنان القدير محمود حميده هو مسلسل ولاد الشمس، والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي.

مسلسل ولاد الشمس بطولة كل من الفنانين محمود حميده واحمد مالك و طه دسوقي .



العمل تدور أحداثه حول ولعة ومفتاح شابان لا يزالان يعيشان في دار الشمـس للأيتام حيث عاشا ويعملان لصوص لصالح مجدي، مدير دار الأيتام “ محمود حميده” .

على الرغم من عدم تحمّلهما بعضهما البعض ودائمًا ما يتشاجران و يتصادمان إلا أن لكل واحد منهما طريقة مختلفة تمامًا في التفكير والتخطيط تساعدهم على الإطاحة بمدير الدار.

المسلسل من تأليف مهاب طارق وإخراج شادي عبدالسلام، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم محمود حميدة وفرح يوسف ومريم الجندى وعايدة فهمي ومعتز هشام وفليكس.