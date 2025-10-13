موقعا في سجل الزوار بالكنيست.. ترامب: يوم عظيم وجميل

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيارة رسمية إلى الكنيست الإسرائيلي، حيث استُقبل بحفاوة من قبل رئيس الهيئة وعدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين. تعكس هذه الزيارة أهمية العلاقات السياسية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، إذ تُعدّ واشنطن الحليف الاستراتيجي الأهم لتل أبيب منذ عقود.

خلال الزيارة، جلس الرئيس ترامب ليدوّن رسالة في سجل الزوار الرسمي، حيث كتب بخطٍ أسودٍ عريض: "إنه لشرف عظيم لي — يوم عظيم وجميل. بداية جديدة." ثم وقّع اسمه بتوقيعه المميز الذي بات رمزًا معروفًا في الأوساط السياسية والإعلامية.

وتحمل كلماته القصيرة دلالات رمزية تشير إلى رغبته في فتح صفحة جديدة من التعاون والدعم المتبادل بين البلدين.

واعتبر المراقبون هذه الزيارة بمثابة تأكيد على التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل واستقرارها في المنطقة، كما فُسّرت تصريحاته على أنها رسالة سياسية إلى العالم العربي، خاصة في ظل القضايا الحساسة المتعلقة بعملية السلام الفلسطينية – الإسرائيلية.

وعلى الرغم من بساطة الرسالة التي دوّنها ترامب، فإنها تعكس أسلوبه الشخصي المباشر في التعبير، والذي يجمع بين العاطفة والرمزية.

وقد شكلت هذه الزيارة محطة مهمة في مسار العلاقات الأمريكية – الإسرائيلية، وأظهرت مدى حرص الجانبين على توطيد التعاون السياسي والأمني في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.