تجديد حبس المتهم في بالتحرش داخل صيدلية بسوهاج

أمرت النيابة العامة بتجديد حبس المتهم بالتحرش بفتاة داخل صيدلية بمنطقة الزهراء في سوهاج، 15 يومًا على ذمة الحقيقات وذلك عقب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر أحد الأشخاص أثناء تحرشه بفتاة داخل إحدى الصيدليات بمنطقة الزهراء دائرة قسم شرطة ثان سوهاج، وهو ما أثار موجة من الغضب بين الأهالي.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يُفيد بتداول مقطع فيديو يُظهر شابًا يتحرش بفتاة داخل صيدلية أثناء فترة عملها.

ووجَّه مدير الأمن بسرعة فحص الفيديو وضبط مرتكب الواقعة في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا عدم التهاون في مثل تلك الأفعال التي تسيء إلى القيم والأخلاق العامة.

وقامت الأجهزة الأمنية بفحص محتوى الفيديو بدقة، وتحديد مكان الواقعة وهو إحدى الصيدليات الشهيرة بمنطقة الزهراء دائرة قسم شرطة ثان سوهاج.

وتم تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالصيدلية والاستماع إلى أقوال العاملين بها وعدد من شهود العيان.

وأسفرت جهود فريق البحث الجنائي، عن تحديد هوية المتهم، وهو شاب في العقد الثالث من العمر، وتم إعداد الأكمنة اللازمة لضبطه.

وبعد جهود مكثفة، تمكنت القوات من ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، حيث اعترف بارتكابه الواقعة مبررًا فعلته بدافع “الطيش والجهل”

وتم تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة التي تولت التحقيقات، والتي أصدرت قرارها المتقدم.