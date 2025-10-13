نادي الصيد يستقبل أبطال الجمباز بعد تألقهم في بطولتي البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا

استقبل المهندس عبدالله غراب رئيس مجلس إدارة النادي، أبطال الجمباز الفني بعد إنجازاتهم المتميزة في بطولتي البحر الأبيض المتوسط بتركيا وأفريقيا بالمغرب بحضور هبة ممدوح عضو مجلس الإدارة، ومحمد غباشي المدير التنفيذي للنادي، وأشرف الفار نائب المدير التنفيذي للشؤون الرياضية.

و الأبطال المكرمين عبدالله بركة: الحاصل على ذهبية الفرق وفضيتي جهاز الحلق والعقلة في بطولة البحر الأبيض المتوسط، و مليكة الفاروق: الحاصلة على ذهبية الفرق في بطولة البحر الأبيض المتوسط بتركيا، و مازن بركة: المتوج بـ ذهبية الفرق وفضية جهاز الحلق في بطولة أفريقيا بالمغرب.

وأعرب رئيس النادي عن فخره بإنجازات أبطال الصيد، مؤكدًا دعم مجلس الإدارة الكامل لجميع اللاعبين في مختلف الألعاب الرياضية، لمواصلة تحقيق النجاحات ورفع اسم النادي ومصر في المحافل الدولية.