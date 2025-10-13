الرئيس السيسي: السلام لا تصنعه الحكومات وحدها بل تبنيه الشعوب

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر كانت وما زالت ركيزة أساسية في مسار تحقيق السلام في المنطقة، مشيرًا إلى أن الرئيس الراحل أنور السادات بادر بخطوة تاريخية عندما زار القدس، ومنذ تلك اللحظة أصبحت مصر رمزًا لترسيخ دعائم السلام القائم على العدالة.

قادة العالم في قمة السلام

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته أمام قادة العالم في قمة السلام المنعقدة بشرم الشيخ، إن التجربة المصرية أثبتت أن السلام الحقيقي لا يمكن أن يقوم إلا على العدالة، وأن الشعب الفلسطيني ليس استثناءً من ذلك، فله الحق الكامل في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.

تحقيق سلام عادل وشامل

وأضاف الرئيس أن السلام لا تصنعه الحكومات وحدها، بل تبنيه الشعوب بإرادتها وإيمانها بالمستقبل المشترك، مؤكدًا أن مصر ستظل تدعم كل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل يضمن الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة كافة.