الأسهم الأمريكية ترتفع بدعم آمال تهدئة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين
قمة شرم الشيخ للسلام| ترامب يغادر مصر بعد توقيع اتفاق وقف الحرب في غزة
سفير باكستان بالقاهرة يشكر السيسي وترامب: هذا اليوم سيذكر في التاريخ للأبد
قمة شرم الشيخ للسلام تؤكد دعم اتفاق إنهاء الحرب في غزة وتكريس مسار التسوية السياسية
ترامب: الجيش المصري أحد أقوى الجيوش في العالم
الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح والمهندس محسن صلاح في عزاء شقيقة المهندس إبراهيم محلب| صور
أبو هميلة: قمة شرم الشيخ تؤكد دور مصر كمنبر للحوار والسلام العالمي
ترامب يدعو الشركات الأمريكية لتعزيز وتكثيف تواجدها واستثماراتها في مصر
ترامب: إعادة إعمار غزة ستكون أسهل جزء
إعلام النواب: تصريحات ترامب عن انخفاض معدل الجريمة بمصر تشجيع ودعاية مباشر للسياحة
ترامب: اتفاق شرم الشيخ لإنهاء حرب غزة تاريخي.. وأشكر الرئيس السيسي على جهوده
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

حماس تسلم أربعة توابيت تحتوي على رفات رهائن إسرائيليين

حماس
حماس
ناصر السيد

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أن حماس سلمت أربعة توابيت تحتوي على رفات رهائن متوفين إلى الصليب الأحمر يوم الاثنين.

وسلم الصليب الأحمر اثنين بالفعل إلى القوات الإسرائيلية في موقع داخل غزة، بينما يجري حاليًا تسليم اثنين آخرين، وفقًا لأحدث بيان صادر عن جيش الاحتلال وجهاز الأمن العام "الشاباك".

وأعلنت حماس في وقت سابق أنها ستعيد أربع جثث يوم الاثنين، وذكرت أن دانيال بيرتس، ويوسي شرابي، وغاي إيلوز، وبيبين جوشي هم الرهائن الذين سيتم تسليم رفاتهم.

ولم تؤكد إسرائيل هويات الرفات التي سيتم إعادتها وفي حالات سابقة أُعيدت فيها جثث، أُجري تحليل الحمض النووي للتأكد من هويات الأشخاص.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائل كاتس، اليوم، إن المهمة العاجلة التي نلتزم بها جميعا الآن هي ضمان عودة جميع الرهائن المتوفين إلى ديارهم.

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي عبر حسابه بمنصة “إكس”، إن إعلان حماس عن تسليم جثامين 4 شهداء اليوم، يعد إخلالا بالتعهدات.

وأشار كاتس إلى أن أي تأخير أو إغفال متعمد يعتبر بمثابة انتهاك صارخ للاتفاقية وسيتم الرد عليه وفقًا لذلك.

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، أكدت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أنها ستسلم جثامين 4 أسرى إسرائيليين اليوم. 

حماس أربعة توابيت رهائن إسرائيليين الاحتلال الإسرائيلي الصليب الأحمر

