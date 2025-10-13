حماس تسلم أربعة توابيت تحتوي على رفات رهائن إسرائيليين

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أن حماس سلمت أربعة توابيت تحتوي على رفات رهائن متوفين إلى الصليب الأحمر يوم الاثنين.

وسلم الصليب الأحمر اثنين بالفعل إلى القوات الإسرائيلية في موقع داخل غزة، بينما يجري حاليًا تسليم اثنين آخرين، وفقًا لأحدث بيان صادر عن جيش الاحتلال وجهاز الأمن العام "الشاباك".

وأعلنت حماس في وقت سابق أنها ستعيد أربع جثث يوم الاثنين، وذكرت أن دانيال بيرتس، ويوسي شرابي، وغاي إيلوز، وبيبين جوشي هم الرهائن الذين سيتم تسليم رفاتهم.

ولم تؤكد إسرائيل هويات الرفات التي سيتم إعادتها وفي حالات سابقة أُعيدت فيها جثث، أُجري تحليل الحمض النووي للتأكد من هويات الأشخاص.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائل كاتس، اليوم، إن المهمة العاجلة التي نلتزم بها جميعا الآن هي ضمان عودة جميع الرهائن المتوفين إلى ديارهم.

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي عبر حسابه بمنصة “إكس”، إن إعلان حماس عن تسليم جثامين 4 شهداء اليوم، يعد إخلالا بالتعهدات.

وأشار كاتس إلى أن أي تأخير أو إغفال متعمد يعتبر بمثابة انتهاك صارخ للاتفاقية وسيتم الرد عليه وفقًا لذلك.

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، أكدت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أنها ستسلم جثامين 4 أسرى إسرائيليين اليوم.