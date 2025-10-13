لاعبو غانا يحتفلون بالتأهل إلى كأس العالم 2026 في دار أيتام

قام لاعبو المنتخب الغاني الأول لكرة القدم بزيارة إنسانية إلى إحدى دور الأيتام، يوم الإثنين، بعد أقل من 24 ساعة على تأهلهم رسميًا إلى كأس العالم 2026 عقب فوزهم على جزر القمر بهدف دون رد، أحرزه المهاجم محمد قدس، ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال.

وقال وينفريد شيفر، مستشار المنتخب الغاني، في تصريحات صحفية:

"اللاعبون أرادوا إسعاد الأطفال وإدخال الفرح إلى قلوبهم، كانت الأجواء مليئة بالحماس والمشاعر الجميلة، وهذا يعكس روح الفريق وتواضعه".

وأضاف شيفر أن تأهل "النجوم السوداء" إلى المونديال للمرة الخامسة في تاريخهم يُعد إنجازًا كبيرًا للبلاد، موضحًا: "هذا التأهل لا يُقدَّر بثمن، فلكرة القدم مكانة خاصة في غانا، وقد كانت دائمًا قلب اللعبة في القارة الإفريقية".

وتابع: "قلت للاعبين إننا نعمل على إعادتهم إلى المكانة التي يستحقونها. أداء المنتخب سيتطور أكثر في المرحلة المقبلة، فالفريق يمتلك عناصر مميزة تملك قدرات كبيرة، لكنها لم تُظهر كل إمكاناتها بعد".

ويستعد المنتخب الغاني للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال شهر يونيو المقبل.