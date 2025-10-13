سعفان الصغير: اشتغلت “دليفري” في أمريكا وتعرضنا للهجوم بسبب فرحة الصعود للمونديال

أكد سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى منتخب مصر، أن الصعود إلى كأس العالم يُعد إنجازًا عظيمًا لا يشعر بقيمته إلا من عاشه، معربًا عن سعادته الكبيرة بإسعاد الجماهير المصرية التي تساند المنتخب دائمًا وتقف خلفه في كل الظروف.

وقال الصغير خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور : “الحمد لله قدرنا نسعد الجمهور المصري الكبير اللي دايمًا واقف جنبنا. اتهاجمنا لأننا بكينا من فرحة الصعود، ولو مدرب أجنبي عمل كده كانوا قالوا لازم ياخد الجنسية المصرية.”

وتحدث مدرب الحراس عن حياته الشخصية قائلًا: “عيالي عايشين في أمريكا ومتجوزين هناك، وأحفادي هناك كمان. أنا قعدت فترة في أمريكا واشتغلت عامل دليفري، لكن ما استحملتش الغربة ورجعت مصر.”

واختتم الصغير تصريحاته مؤكدًا ثقته في اختياراته: “أنا ضميت أربع حراس لمنتخب مصر، وكل واحد فيهم جاهز يلعب في أي وقت.