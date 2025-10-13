برلماني: قمة شرم الشيخ تجسد الدور القيادي للرئيس السيسي في ترسيخ السلام بالمنطقة

أكد النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، أن قمة السلام التي استضافتها مدينة شرم الشيخ جاءت في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات كبيرة، مشيرًا إلى أن انعقادها برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد الدور المحوري لمصر بقيادته في دعم الاستقرار وترسيخ السلام في المنطقة.

وأوضح أن حضور زعماء العالم إلى مدينة شرم الشيخ والمشاركة في قمة وقف إطلاق النار في غزة، يعكس الثقة الدولية في القيادة المصرية ودورها الراسخ كراعية للسلام، وقدرتها على جمع الأطراف الدولية والإقليمية على طاولة واحدة من أجل إنقاذ الأرواح وتحقيق التهدئة.

وأشاد توفيق باللقاءات الثنائية التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع عدد من القادة المشاركين في القمة، مؤكدا أن هذه اللقاءات تعزز مكانة مصر وعلاقاتها المتوازنة مع جميع دول العالم، وتبرز حنكة القيادة السياسية في إدارة الملفات الإقليمية والدولية.

كما شدد على أهمية الدور المرتقب لمصر خلال الفترة المقبلة في إعادة إعمار غزة، بعد نجاح جهود الدبلوماسية المصرية بقيادة الرئيس السيسي في عودة الأهالي إلى ديارهم والتصدي لمحاولات التهجير والنزوح، مؤكدا أن مصر تثبت دائما أنها صوت العقل والسلام في المنطقة.