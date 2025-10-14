أحسن من المطاعم.. طريقة عمل الشيش طاووق

إذا كنتِ تودين تقديم الدجاج بطريقة مختلفة اليكِ طريقة عمل الشيش طاووق اللذيذ بتتبيلة مميزة تجعل الدجاج طرياً وعصيرياً، كما يُقدَّم في المطاعم:



المكونات

نصف كيلو من صدور الدجاج المقطعة إلى مكعبات متوسطة

حبة فلفل أحمر مقطعة إلى مكعبات

حبة فلفل أخضر مقطعة إلى مكعبات

بصلة كبيرة مقطعة إلى مكعبات

عيدان خشب للشوي (تنقع في الماء لمدة 15 دقيقة حتى لا تحترق)

مكونات التتبيلة:

نصف كوب من الزبادي

3 ملاعق كبيرة من عصير الليمون

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي أو زيت الزيتون

3 فصوص من الثوم المهروس

ملعقة صغيرة من البابريكا

نصف ملعقة صغيرة من الكركم

ملعقة صغيرة من الخردل (اختياري)

رشة قرفة خفيفة

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة



طريقة التحضير

تحضير التتبيلة:

في وعاء كبير، اخلطي الزبادي مع عصير الليمون والزيت والثوم والبهارات (البابريكا، الكركم، الفلفل، القرفة، والملح).

أضيفي مكعبات الدجاج إلى الخليط وقلّبيها جيداً حتى تتغطى بالتتبيلة من جميع الجوانب.

غطي الوعاء واتركيه في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين، ويفضل طوال الليل للحصول على نكهة أعمق وطراوة أكبر في الدجاج.

تحضير الأسياخ:

أدخلي قطع الدجاج في الأسياخ الخشبية بالتبادل مع مكعبات الفلفل والبصل، بحيث تتكون ألوان جذابة بين الأحمر والأخضر والأبيض.



طريقة الطهي:

على الفحم: اشوي الأسياخ على شواية فحم ساخنة مع تقليبها كل بضع دقائق حتى تنضج تماماً وتأخذ لوناً مشوياً شهياً.

في الفرن: سخني الفرن على درجة حرارة 200 مئوية، وضعي الأسياخ في صينية مبطنة بورق فويل، وادخليها الفرن لمدة 25 إلى 30 دقيقة، مع تشغيل الشواية في آخر خمس دقائق لتحمير الوجه.

على الجريل: يمكن أيضاً شويها على جريل ساخن بعد دهنه بقليل من الزيت وتقليبها من الجانبين حتى تنضج.