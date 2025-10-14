رئيس جامعة قناة السويس يشهد انطلاق الحملة الترويجية لخدمات البريد المصري

شهد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس انطلاق فعاليات الحملة الترويجية لخدمات البريد المصري التي أقيمت اليوم بالجامعة وتحديدا بمبنى الأنشطة الطلابية ، في إطار التعاون المثمر بين الجامعة والهيئة القومية للبريد بهدف نشر الوعي بالخدمات البريدية الحديثة وتعزيز التواصل بين المؤسسات الوطنية، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس ، والدكتورة داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.

حضر الافتتاح من جانب الهيئة القومية للبريد الأستاذ سيد طمأن نائب رئيس مجلس الإدارة لشئون المناطق، والدكتور حسن سباق رئيس قطاع شرق الدلتا، والأستاذ أحمد السيد مدير عام الإدارة العامة لمنطقة بريد الإسماعيلية، حيث استعرضوا خلال الفعالية أبرز الخدمات البريدية التي تقدمها الهيئة، ومنها الخدمات البنكية والمالية، وخدمات الدفع الإلكتروني، والتوفير والشحن والتسوق الإلكتروني، بما يتماشى مع جهود الدولة في دعم التحول الرقمي والشمول المالي.

وأكد الدكتور ناصر مندور في كلمته أن الجامعة تسعى دومًا لدعم المبادرات الوطنية التي تخدم المجتمع وتسهم في رفع وعي الشباب بالخدمات الحكومية المتطورة، مشيرًا إلى أن التعاون مع الهيئة القومية للبريد يمثل نموذجًا للتكامل بين مؤسسات التعليم والهيئات الوطنية في نشر الثقافة الرقمية وتعزيز الوعي المالي لدى طلاب الجامعة.

ومن جانبه، أوضح الأستاذ سيد طمأن أن الحملة تستهدف التعريف بمختلف الخدمات البريدية داخل الجامعات وإبراز دور البريد المصري كمؤسسة وطنية رائدة تشهد تطويرًا شاملًا في بنيتها التحتية وخدماتها بما يتماشى مع رؤية مصر الرقمية.

وفي ختام الفعالية، قدم وفد الهيئة القومية للبريد هدية تذكارية للدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، تمثلت في ألبوم طوابع تذكارية يضم مجموعة من الإصدارات التاريخية المميزة للبريد المصري، تقديرًا للتعاون البنّاء بين الجانبين في دعم الوعي المجتمعي والتنموي.

هذا وقد شاركت أسرة "طلاب من أجل مصر" في تنظيم فعاليات الحملة داخل الجامعة، وذلك بإشراف الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف تنفيذي من الدكتور أحمد كمال منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور محمد الباز مستشار لجنة الأسر الطلابية، وبتنفيذ الإدارة العامة لرعاية الشباب بقيادة الأستاذ عبد الله عامر مدير عام الإدارة، والأستاذ ياسر عبد المجيد مدير إدارة الأسر الطلابية، وبمشاركة الطالب محمد شريف مقرر الأسرة.