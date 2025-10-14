قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسؤول بالأمن الوطني الأمريكي سابقًا: اتفاق غزة مرهون بنزع سلاح حماس وضمانات دولية لإعادة الإعمار
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. ومفاجأة في عيار 21| فيديو
بعد وصول المرشحين لـ2191.. لجان تلقي أوراق الترشح لـ انتخابات مجلس النواب تفتح أبوابها لليوم السابع
تحديث لحظي للأسعار.. الدولار يستقر أمام الجنيه المصري
ترامب: غزة ليست سوى جزء من المهمة والجزء الأهم هو السلام في الشرق الأوسط
مائل للحرارة نهارًا وبارد ليلا..حالة الطقس اليوم الثلاثاء في مصر
اول تعليق من ايران علي دعوة ترامب لطهران بإبرام إتفاق مع واشنطن
مجلس الأمن يبحث مشروع شطب اسم الرئيس السوري من العقوبات
السودان.. مسيرتان للدعم السريع تستهدفان منطقة عد بابكر شرقي الخرطوم
رئيسة وزراء إيطاليا للرئيس السيسي: ملتزمون بإعادة إعمار غزة وحل الدولتين
هل القطط تجلب الرزق في البيت؟.. 10 أسرار وشرطان للاحتفاظ بها
الأمم المتحدة: خصصنا 20 مليون دولار لتأمين الغذاء والمياه والمأوى في غزة
محافظات

رئيس جامعة قناة السويس يشهد انطلاق الحملة الترويجية لخدمات البريد المصري

خلال الفاعليات
خلال الفاعليات
الإسماعيلية انجي هيبة

شهد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس انطلاق فعاليات الحملة الترويجية لخدمات البريد المصري التي أقيمت اليوم بالجامعة وتحديدا بمبنى الأنشطة الطلابية ، في إطار التعاون المثمر بين الجامعة والهيئة القومية للبريد بهدف نشر الوعي بالخدمات البريدية الحديثة وتعزيز التواصل بين المؤسسات الوطنية، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس ، والدكتورة داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.

حضر الافتتاح من جانب الهيئة القومية للبريد الأستاذ سيد طمأن نائب رئيس مجلس الإدارة لشئون المناطق، والدكتور حسن سباق رئيس قطاع شرق الدلتا، والأستاذ أحمد السيد مدير عام الإدارة العامة لمنطقة بريد الإسماعيلية، حيث استعرضوا خلال الفعالية أبرز الخدمات البريدية التي تقدمها الهيئة، ومنها الخدمات البنكية والمالية، وخدمات الدفع الإلكتروني، والتوفير والشحن والتسوق الإلكتروني، بما يتماشى مع جهود الدولة في دعم التحول الرقمي والشمول المالي.

وأكد الدكتور ناصر مندور في كلمته أن الجامعة تسعى دومًا لدعم المبادرات الوطنية التي تخدم المجتمع وتسهم في رفع وعي الشباب بالخدمات الحكومية المتطورة، مشيرًا إلى أن التعاون مع الهيئة القومية للبريد يمثل نموذجًا للتكامل بين مؤسسات التعليم والهيئات الوطنية في نشر الثقافة الرقمية وتعزيز الوعي المالي لدى طلاب الجامعة.

ومن جانبه، أوضح الأستاذ سيد طمأن أن الحملة تستهدف التعريف بمختلف الخدمات البريدية داخل الجامعات وإبراز دور البريد المصري كمؤسسة وطنية رائدة تشهد تطويرًا شاملًا في بنيتها التحتية وخدماتها بما يتماشى مع رؤية مصر الرقمية.

وفي ختام الفعالية، قدم وفد الهيئة القومية للبريد هدية تذكارية للدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، تمثلت في ألبوم طوابع تذكارية يضم مجموعة من الإصدارات التاريخية المميزة للبريد المصري، تقديرًا للتعاون البنّاء بين الجانبين في دعم الوعي المجتمعي والتنموي.

هذا وقد شاركت أسرة "طلاب من أجل مصر" في تنظيم فعاليات الحملة داخل الجامعة، وذلك بإشراف الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف تنفيذي من الدكتور أحمد كمال منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور محمد الباز مستشار لجنة الأسر الطلابية، وبتنفيذ الإدارة العامة لرعاية الشباب بقيادة الأستاذ عبد الله عامر مدير عام الإدارة، والأستاذ ياسر عبد المجيد مدير إدارة الأسر الطلابية، وبمشاركة الطالب محمد شريف مقرر الأسرة.

جامعة قناة السويس اخبار الجامعة جامعة القناة

