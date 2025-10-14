ندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق شب فى مصنع فايبر بقليوب

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق شب فى مصنع فايبر بقرية سنديون التابعة لمركز قليوب لمعرفة أسباب نشوبه وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.



تلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل مصنع فايبر بقرية سنديون، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ بقيادة اللواء هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية.

وبالمعاينة والفحص، تبين نشوب حريق ضخم داخل المصنع، وتم الدفع بسيارات إطفاء تمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المصانع والمنازل المجاورة، حفاظًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وتم إخطار إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، بقيادة اللواء محمد السيد مدير الإدارة، للوقوف على أسباب الحريق وملابساته وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.