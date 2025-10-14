أول تعليق من النرويج على قرار فنزويلا بإغلاق سفارتها في أوسلو

علقت وزارة الخارجية النرويجية على قرار فنزويلا بإغلاق سفارتها في أوسلو من دون تقديم أي تفسير، وذلك بعد ثلاثة أيام من منح جائزة نوبل للسلام لزعيمة المعارضةالفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو.

وذكرت المتحدثة باسم الوزارة سيسيلي روانغ في تصريحات صحفية : "هذا أمر مؤسف. النرويج ترغب في إبقاء قنوات الحوار مفتوحة مع فنزويلا، وستواصل العمل على ذلك".

ويأتي هذا الإعلان بعد ثلاثة أيام من منح جائزة نوبل للسلام في أوسلو لماتشادو، التي جعلت الإطاحة بحكم هوجو تشافيز، سلف الرئيس نيكولاس مادورو، قضيتها السياسية الأولى.