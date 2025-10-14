قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
المبادرات الرئاسية تواصل عملها بالمنوفية.. فحوصات مجانية وتكثيف للتوعية الصحية للمرأة والمواطنين

صحة المنوفية
صحة المنوفية
مروة فاضل

تواصل مديرية الشئون الصحية بالمنوفية جهودها في تنفيذ المبادرات الرئاسية ضمن حملة "100 يوم صحة" التي تستهدف الارتقاء بصحة المواطنين وتقديم الخدمات الوقائية والعلاجية بالمجان.

حيث تم تكثيف جهود فرق المبادرات الصحية بإشراف الدكتورة سوزي حامد منسق عام المبادرات داخل الإدارات الصحية والمستشفيات، مع تنظيم حملات توعية موسعة للمواطنين لشرح أهمية الفحص المبكر ودور المبادرات الرئاسية في الكشف والعلاج المبكر للأمراض المزمنة والأورام، بالإضافة إلى توعية السيدات بطرق الفحص الذاتي للثدي وأهمية إجراء الفحوصات الدورية ضمن مبادرة "دعم صحة المرأة المصرية".

وتشمل الخدمات المقدمة من خلال المبادرات الرئاسية بالمنوفية: إجراء فحوصات السونار والماموجرام بالمجان داخل المستشفيات العامة والمركزية للكشف المبكر عن أورام الثدي ضمن مبادرة صحة المرأة المصرية، الكشف عن الأمراض المزمنة والضغط والسكر وصرف العلاج المجاني للحالات المكتشفة ضمن مبادرة متابعة وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم للأطفال في المدارس والوحدات الصحية ضمن مبادرة العناية بصحة طلاب المدارس، متابعة صحة الأم والجنين أثناء الحمل ضمن مبادرة رعاية صحة الأم والجنين لضمان سلامة الحمل والوقاية من الأمراض المنتقلة من الأم للجنين.

كما تشمل الكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة ضمن مبادرة العناية بصحة الأطفال، متابعة صحة الفم والأسنان لطلاب المدارس ضمن مبادرة صحة الفم والأسنان.

 كما تم التأكيد على تفعيل الإحالة الفورية للحالات التي تحتاج فحوصات متقدمة إلى المستشفيات المتخصصة، لضمان سرعة تلقي العلاج وتحقيق التكامل بين وحدات الرعاية الأساسية والمستشفيات.

وأكد الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن المديرية تعمل على توسيع نطاق المبادرات لتشمل جميع مراكز وقرى المحافظة، مشيرًا إلى أن فرق المبادرات تمثل الذراع الميداني للدولة في رفع الوعي الصحي والكشف المبكر عن الأمراض، وتؤدي دورًا فعالًا في تحسين المؤشرات الصحية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 ودعا وكيل الوزارة جميع المواطنين، وخاصة السيدات، إلى الاستفادة من خدمات المبادرات الرئاسية المجانية، مؤكدًا أن الكشف المبكر هو الخطوة الأولى نحو الوقاية والعلاج وتحقيق مجتمع صحي آمن ومستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وتُقدم جميع خدمات المبادرات الرئاسية من خلال وحدات ومراكز الرعاية الأساسية والمستشفيات العامة والمركزية بجميع أنحاء محافظة المنوفية.

