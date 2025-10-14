جراحات دقيقة ونجاحات طبية متميزة بقسم المسالك البولية بمستشفى قويسنا المركزي

شهد مستشفى قويسنا المركزي طفرة نوعية في أداء قسم المسالك البولية خلال الفترة الماضية، انعكست على مستوى الخدمة المقدمة للمرضى ورضا المواطنين.

ومن أبرز الجراحات الدقيقة التي أُجريت بالقسم: استئصال كلية متضخمة بالحوض في غير موضعها الطبيعي كانت فاقدة للوظيفة وتسببت في التهابات مزمنة لسيدة في العقد الثالث من عمرها، بعد محاولة سابقة للحفاظ على وظيفتها المحدودة.

كما نجح الاطباء في إعادة توصيل جزء ضيق من الحالب لشاب مصاب بشلل طرفي إثر حادث مروري، حيث عانى من خراج حول الكلية وتجمع صديدي وتسمم دموي، وتم إجراء عملية دقيقة لتجميل الحالب بعد تحسن حالته، وكذلك فك التواء خصية وتركيب درنقة وتثبيت الخصيتين لشاب يبلغ من العمر 18 عامًا، تم التعامل مع حالته كطوارئ جراحية على وجه السرعة، وخرج من المستشفى في حالة مستقرة.

وقدمت إدارة المستشفى، برئاسة الدكتور محمد رضا مدير عام المستشفى، والدكتور محمد عبد الله عتمان وكيل المستشفى، جزيل الشكر والتقدير لفريق قسم المسالك البولية على جهودهم المتميزة وتفانيهم في العمل، لما حققوه من إنجازات طبية دقيقة أسهمت في إنقاذ حالات حرجة وتحسين جودة الرعاية المقدمة.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن ما تحقق من نجاحات بمستشفى قويسنا المركزي يعكس جهود الفرق الطبية والتزامهم بتطبيق أعلى معايير الجودة في تقديم الخدمة الصحية، مشيرًا إلى أن المديرية تتابع عن قرب أداء جميع المستشفيات وتحرص على تقديم الدعم الفني المستمر وتذليل أي معوقات لضمان وصول خدمة طبية متميزة وآمنة لكل مواطن.

وأضاف وكيل الوزارة أن وزارة الصحة والمديرية تسعيان إلى تحقيق نقلة نوعية في مستوى الرعاية الصحية داخل المستشفيات العامة والمركزية، من خلال التدريب المستمر، وتوفير التجهيزات الحديثة، وتحفيز الفرق الطبية المتميزة التي تقدم نماذج يحتذى بها في الأداء والانتماء.