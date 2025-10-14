ضبط مواد غذائية وزيوت طعام مجهولة المصدر بمركز بلبيس

كلف المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، المهندس السيد حرزالله ، وكيل وزارة التموين ، بالتنسيق مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، ومديريتي الصحة والطب البيطري، والجهات الرقابية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية ، للتأكد من التزام أصحابها بالإشتراطات التموينية، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتنفيذاً لتكليفات محافظ الشرقية أوضح وكيل وزارة التموين أنه قامت إدارة تموين بلبيس برئاسة المهندس حسين الربع بتشكيل حملة تموينية بدائرة مركز ومدينة بلبيس و أسفرت الحملة عن ضبط (١٥٠) عبوة جبنة منتهية الصلاحية داخل أحد محال السوبر ماركت بالمنطقة الصناعية بطريق بلبيس – العاشر من رمضان.

كما تم ضبط (١٥٠) كجم زيت طعام مجهول المصدر داخل أحد المصانع بالمنطقة الصناعية مركز بلبيس وضبط (٥٨٠) عبوة مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية بحوزة إحدى البائعات الجائلات بشارع الكومي بندر بلبيس.

أكد وكيل وزارة التموين أنه تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، لحين عرضها على الجهات المختصة لإتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفات.