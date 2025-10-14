الداخلية تكشف تفاصيل طرد رجل لزوجة نجله وأحفاده من مسكن الزوجية بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن إسكندرية ، بتضرر إحدى السيدات من والد زوجها لقيامه بطردها من مسكن الزوجية بالإسكندرية عقب وفاة زوجها.

وبالفحص وإستدعاء الشاكية (ربة منزل- مقيمة بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية) وبسؤالها أقررت بتضررها من (والد زوجها– مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل) لقيامه بالتعدى عليها وأنجالها بالسب والشتم وطردهم من مسكن الزوجية عقب وفاة زوجها وعدم تمكنها من استلام منقولاتها.

وبسؤال المشكو فى حقه أنكر ما نسب إليه وقرر بأن المسكن ملكه وأن إقامة نجله المتوفى وزوجته بالمسكن كانت على سبيل الإستضافة ، وأبدى إستعداده لتسليم الشاكية منقولاتها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.