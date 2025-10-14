قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

إصابة جديدة تُربك حسابات النصر قبل مواجهة الفتح في دوري روشن

النصر السعودي
النصر السعودي
إسلام مقلد

تلقى نادي النصر السعودي صدمة جديدة قبل أيام قليلة من مواجهته المرتقبة أمام الفتح، المقررة يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن للمحترفين، بعد تجدد إصابة ظهيره الأيسر سعد الناصر خلال مباراة ودية خاضها الفريق أمام الدرعية مساء الاثنين.

ووفقًا لصحيفة «اليوم» السعودية، اضطر المدير الفني البرتغالي جورجي جيسوس إلى استبدال اللاعب مبكرًا بعد شعوره بآلام في موضع إصابته السابقة، ليشارك بدلاً منه عواد أمان.

وأوضحت الصحيفة أن الناصر اشتكى من تجدد الإصابة التي لحقت به في سبتمبر الماضي خلال مواجهة استقلال دوشنبه الطاجيكي في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2، على ملعب الأول بارك، والتي خرج منها متأثرًا بتمزق في أربطة مفصل القدم اليمنى.

وكان النادي العاصمي قد أعلن حينها خضوع لاعبه لجلسات علاج طبيعي وتأهيلي في عيادة النادي، على أمل تجهيزه سريعًا للعودة إلى الملاعب، قبل أن تتجدد الإصابة وتثير قلق الجهازين الفني والطبي مجددًا.

ويُعد سعد الناصر (24 عامًا) أحد أبرز صفقات النصر في الميركاتو الصيفي الماضي، بعدما انتقل من التعاون إلى صفوف العالمي بعقد يمتد حتى صيف 2028، مقابل نحو 40 مليون ريال، لتلبية طلب مباشر من المدرب جيسوس الذي كان يبحث عن ظهير أيسر قادر على دعم الجبهة الخلفية بعد معاناة الفريق من نقص الخيارات في هذا المركز خلال الموسم الماضي.

هزيمة ودية تُنهي سجل الانتصارات

لم تتوقف متاعب النصر عند إصابة الناصر، إذ سقط الفريق في فخ الهزيمة المفاجئة أمام الدرعية، المنافس في دوري يلو للدرجة الأولى، بنتيجة هدفين مقابل هدف في اللقاء الودي ذاته.

وتُعد هذه الخسارة الأولى للفريق تحت قيادة جيسوس منذ انطلاق الموسم، لتنهي سلسلة الانتصارات المتتالية التي حققها العالمي في مختلف البطولات.

وشهدت المباراة غياب عدد كبير من نجوم الفريق الأساسيين بسبب التزاماتهم الدولية، سواء مع المنتخب السعودي المشارك في الملحق المؤهل لتصفيات كأس العالم 2026، أو مع منتخباتهم الأوروبية، وعلى رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ومواطنه جواو فيليكس، والفرنسي كينجسلي كومان.

وسجل النصر بداية قوية هذا الموسم بفوز عريض على التعاون بخماسية نظيفة، تلاه انتصار على الخلود 2-0، قبل أن يواصل تألقه في دوري أبطال آسيا 2 باكتساح استقلال دوشنبه 5-0، ثم سحق الرياض في ديربي العاصمة بنتيجة 5-1، وحقق فوزًا آخر في كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب جدة برباعية نظيفة، قبل أن يحسم الكلاسيكو أمام الاتحاد بثنائية دون رد، ويكرر النتيجة نفسها أمام الزوراء العراقي في الجولة الثانية من البطولة القارية.

ملف المصابين في النصر

على صعيد آخر، تلقى الجهاز الفني أنباء مطمئنة بشأن تطور حالة لاعب الوسط سامي النجعي، الذي اقترب من العودة إلى التدريبات الجماعية بعد أكثر من عام من الغياب بسبب إصابة الرباط الصليبي.

وشارك النجعي مؤخرًا في تدريبات منفردة بالكرة للمرة الأولى منذ خضوعه للعملية الجراحية التي أجراها في برشلونة في سبتمبر من العام الماضي، عقب إصابته في مباراة الرائد بالدوري في أغسطس 2024.

ويعمل الطاقم الطبي على إدخاله تدريجيًا في أجواء التدريبات الجماعية تمهيدًا لعودته إلى المباريات الرسمية خلال الأسابيع المقبلة، بعد غياب طال لأكثر من 13 شهرًا.

من جهة أخرى، يخضع البرتغالي جواو فيليكس لفحوصات طبية جديدة لتحديد مدى جاهزيته قبل مباراة منتخب بلاده المقبلة أمام المجر في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال 2026.

ويترقب النصر نتائج الفحوصات لمعرفة موقف اللاعب من العودة إلى الفريق، خاصة أن الجهاز الفني يعتمد عليه بشكل أساسي في الخط الهجومي، في ظل ضغط المباريات المنتظر على المستويين المحلي والآسيوي.

كان فيليكس قد تعرّض لإصابة عضلية أبعدته عن مباراة البرتغال أمام أيرلندا، التي انتهت بفوز برازيل أوروبا بهدف نظيف أحرزه روبن نيفيز لاعب الهلال، ليحسم المنتخب البرتغالي تأهله رسميًا إلى نهائيات كأس العالم.

نادي النصر السعودي نادي النصر النصر السعودي دوري روشن للمحترفين

المزيد

