وزير الري يؤكد أهمية التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مشروعات حماية الشواطئ

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أهمية التعاون الوثيق بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في عدة مجالات، مثل مشروعات حماية الشواطئ، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، والتوعية والإعلام.



جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الري مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر (UNDP) شيتوس نوجوشى، على هامش فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه.



وأشار الدكتور سويلم إلى التعاون الناجح بين وزارة الري وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي كان من أبرز نتائجه تنفيذ "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بدلتا نهر النيل والساحل الشمالي"، بتمويل بمنحة من صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع البرنامج الإنمائي بقيمة 31.4 مليون دولار، والإعداد لإطلاق مرحلة جديدة من هذا المشروع المهم.



كما أكد أهمية التوسع مستقبلا في الاعتماد على التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء للتعامل مع تحديات الغذاء التي تواجه العديد من دول العالم، والسعي لتوجيه أنظار المجتمع الدولي لهذا الملف وزيادة البحث العلمي في هذا المجال لتقليل تكلفة التحلية وجعل استخدام المياه المحلاة لإنتاج الغذاء ذات جدوى اقتصادية.



ومن جهتها، أعربت نوجوشى عن سعادتها بالتعاون الناجح مع وزارة الري، مشيدة بالمجهودات المبذولة من الوزارة في مجال إدارة المياه والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ.



يشار إلى أن أسبوع القاهرة الثامن للمياه يعقد هذا العام تحت عنوان "حلول مبتكرة لتعزيز القدرة على الصمود المناخي واستدامة الموارد المائية"، بحضور عدد كبير من المسئولين والخبراء وصناع القرار من مختلف دول العالم.



ويأتي تنظيم أسبوع المياه في القاهرة سنويًا، لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون من أجل تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة عالميا، فضلا عن دفع الأجندة المشتركة في مجال المياه.

