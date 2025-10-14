قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأغذية العالمي: 137 شاحنة دخلت قطاع غزة لدعم المخابز وتوفير المواد الغذائية
رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بتطوير ورفع كفاءة بحيرة البردويل| صور
الرقب: وقف الحرب لا يعني السلام.. والتحدي يبدأ بعد غزة
فاصل خرساني.. النقل تبدأ عزل حارة الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري
الأغذية العالمي: 170 ألف طن من الغذاء جاهزة لدخول قطاع غزة
انطلاق الفصل التشريعي الثاني للشيوخ السبت.. وهذه إجراءات انتخاب رئيس جديد للمجلس
الإغاثة الطبية بغزة: جهود مكثفة لتوفير الاحتياجات الأساسية وانتشال جثامين الشهداء
9 طرق لسداد فاتورة كهرباء شهر أكتوبر 2025
الخارجية الفرنسية: باريس تقدر دور مصر الكبير في وقف إطلاق النار بغزة
تنسيقية شباب الأحزاب: قمة شرم الشيخ للسلام لحظة تاريخيّة تعكس مكانة مصر وريادتها الإقليمية والدولية
رئيس وزراء بريطانيا: نثمن جهود الرئيسين السيسي وترامب لوقف الحرب في غزة
السكة الحديد: تشغيل عدد من الرحلات المخصوصة من وإلى مدينة طنطا يوم الجمعة المقبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الري يؤكد أهمية التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مشروعات حماية الشواطئ

وزير الري يؤكد أهمية التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مشروعات حماية الشواطئ
وزير الري يؤكد أهمية التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مشروعات حماية الشواطئ
أ ش أ

 أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أهمية التعاون الوثيق بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في عدة مجالات، مثل مشروعات حماية الشواطئ، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، والتوعية والإعلام.


جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الري مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر (UNDP) شيتوس نوجوشى، على هامش فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه.


وأشار الدكتور سويلم إلى التعاون الناجح بين وزارة الري وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي كان من أبرز نتائجه تنفيذ "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بدلتا نهر النيل والساحل الشمالي"، بتمويل بمنحة من صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع البرنامج الإنمائي بقيمة 31.4 مليون دولار، والإعداد لإطلاق مرحلة جديدة من هذا المشروع المهم.


كما أكد أهمية التوسع مستقبلا في الاعتماد على التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء للتعامل مع تحديات الغذاء التي تواجه العديد من دول العالم، والسعي لتوجيه أنظار المجتمع الدولي لهذا الملف وزيادة البحث العلمي في هذا المجال لتقليل تكلفة التحلية وجعل استخدام المياه المحلاة لإنتاج الغذاء ذات جدوى اقتصادية.


ومن جهتها، أعربت نوجوشى عن سعادتها بالتعاون الناجح مع وزارة الري، مشيدة بالمجهودات المبذولة من الوزارة في مجال إدارة المياه والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ.


يشار إلى أن أسبوع القاهرة الثامن للمياه يعقد هذا العام تحت عنوان "حلول مبتكرة لتعزيز القدرة على الصمود المناخي واستدامة الموارد المائية"، بحضور عدد كبير من المسئولين والخبراء وصناع القرار من مختلف دول العالم.


ويأتي تنظيم أسبوع المياه في القاهرة سنويًا، لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون من أجل تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة عالميا، فضلا عن دفع الأجندة المشتركة في مجال المياه.
 

وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP مشروعات حماية الشواطئ الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

سد النهضة

إثيوبيا تعلن استعدادها لمفاوضات جادة حول سد النهضة مع مصر والسودان

ضياء رشوان

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس إدارة هيئة الاستعلامات

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

شهداء فلسطينين

حماس تعلن إستشهاد عدد من أهالي القطاع بنيران الاحتلال

الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 14-10-2025

احمد ياسر

شبانة يطالب بمنع ظهور أحمد ياسر في الإعلام.. لهذا السبب

امام عاشور

شبانة: توروب منزعج بسبب غياب إمام عاشور.. وهناك 5 لاعبين مهددون بالرحيل في يناير

ترشيحاتنا

خوان بيزيرا

الزمالك يسدد جزءًا من مستحقات بيزيرا وبنتايج قبل مواجهة ديكيداها

نيمار

نيمار يقترب من العودة إلى أوروبا عبر بوابة الدوري الإيطالي

حسام عبد المجيد

أحمد سليمان يكشف عن مفاجأة بشأن تجديد عقد حسام عبد المجيد

بالصور

مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة مصر 11 لمحاكاة إنقاذ ركاب سفينة

مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة مصر 11 لمحاكاة إنقاذ ركاب سفينة
مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة مصر 11 لمحاكاة إنقاذ ركاب سفينة
مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة مصر 11 لمحاكاة إنقاذ ركاب سفينة

فستان لافت.. ليلى علوي تخطف الأنظار رفقة أصدقائها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

شبكة أمامية عملاقة.. مرسيدس تشوق محبيها لسيارة كوبيه جديدة

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

محافظ الشرقية يُتابع حركة البيع والشراء بسوق اليوم الواحد بمركز كفر صقر

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

قلعة حربية جديدة بتل الخروبة

سيناء تكشف أسرارها من جديد.. اكتشاف قلعة عسكرية بتل الخروبة يعيد كتابة تاريخ مصر القديمة

حقيبة زوجة محمد صلاح

شنطة بـ5 ملايين جنيه.. حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل

ترامب وماكرون

مصافحة أم مصارعة؟ .. سلام غريب بين ترامب وماكرون في شرم الشيخ

جانب من الاجتماع

الضرائب: التحول الرقمي قلب منظومة الفحص الضريبي ويقلل النزاعات مع الممولين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

المزيد