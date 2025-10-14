ضربة موجعة.. برشلونة يعلن إصابة روبرت ليفاندوفسكي

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الثلاثاء، إصابة مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وقال النادي في بيان عبر موقعه الإلكتروني: “تعرض روبرت ليفاندوفسكي لإصابة في العضلة الخلفية لفخذه الأيسر، وسيغيب عن الملاعب، حيث تعتمد مدة تعافيه على تطور حالته”.

أرقام ليفاندوفسكي

وسجل المهاجم البولندي أربعة أهداف في تسع مباريات حتى الآن في موسم 2025/26، بما في ذلك ثنائية أمام فالنسيا، وهدفين ضد أوفييدو وريال سوسيداد.

وعلى الصعيد الدولي، سجل هدفين مع بولندا هذا الموسم، كان آخرهما خلال فترة التوقف الدولي في أكتوبر أمام ليتوانيا.

وكان برشلونة تلقى هزيمة قاسية أمام إشبيلية بأربعة أهداف مقابل هدف، في مباراته الأخيرة في مسابقة الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في بطولة الدوري الإسباني برصيد 19 نقطة، متأخرًا بنقطتين عن ريال مدريد متصدر الترتيب.