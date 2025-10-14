خدمات خاصة لأعضاء الأهلي استعدادًا لانتخابات 31 أكتوبر

قررت إدارة النادي الأهلي توفير كافة الخدمات التنظيمية اللازمة والعمل على راحة الأعضاء استعدادًا لاجتماع الجمعية العمومية يوم 31 أكتوبر الجاري لانتخاب مجلس إدارة جديد.

تبدأ الخدمات بالتعليق المبكر لكشوف العضوية في أماكن بارزة بمقر النادي بالجزيرة حتى يتمكن كل عضو من معرفة رقم اللجنة الخاص به، وكذلك توفير نقاط استعلام لتقديم المساعدة والرد على الاستفسارات الخاصة بالتنظيم وعملية التصويت. كما توفر أيضًا سيارات جولف لنقل الأعضاء كبار السن وذوي الاحتياجات من البوابات إلى مقر اللجان الانتخابية والعكس، كما قامت إدارة النادي بتأجير جراجات الأوبرا وحي غرب والمعلمين، حتى تكون هناك مساحات كبيرة لاستقبال سيارات الأعضاء.