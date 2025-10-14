بسمة وهبة: قمة شرم الشيخ لم تكن حلمًا بل إنجازًا تاريخيًا تحقق على أرض الواقع

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ الأيام الماضية شهدت حالة من الترقب والدهشة بين المصريين والعرب، بعد الإعلان عن انعقاد قمة شرم الشيخ للسلام، مؤكدة أن الكثيرين تساءلوا: هل ما يحدث حلم أم علم.

وأضافت مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ مشهد وصول زعماء العالم إلى شرم الشيخ ووقوفهم على المسرح إلى جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان مشهدًا مؤثرًا ومليئًا بالفخر الوطني، مؤكدة أن هذه اللحظة التاريخية كشفت حجم المكانة التي وصلت إليها مصر سياسيًا ودبلوماسيًا.

وتابعت، أنّ القمة لم تكن مجرد اجتماع سياسي، بل كانت اختبارًا حقيقيًا للثقة في القيادة المصرية، مشيرة إلى أن هناك فئات من الناس كانت تملك إيمانًا كاملاً بقدرة الدولة على تحقيق هذا الحلم رغم الصعوبات والتشكيك المستمر.

وأكدت أن ما تحقق لم يكن وليد الصدفة، بل هو ثمرة جهد طويل وصبر وإيمان من القيادة السياسية بقدرة مصر على إعادة صياغة المشهد الإقليمي، لافتة إلى أن ما وصفه البعض بأنه حلم أصبح اليوم حقيقة ملموسة شهدها العالم بأسره.

