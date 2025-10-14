بتكلفة 9 ملايين جنيه.. استكمال تركيب بلاط الانترلوك بعدد من شوارع البحيرة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أن المحافظة تواصل جهودها لرفع كفاءة البنية التحتية والطرق والشوارع، بما يسهم في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين وتعزيز المظهر الحضاري بكافة مدن ومراكز المحافظة.

هذا وقد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت برئاسة المهندس علي زيد، بمتابعة أعمال استكمال تركيب بلاط الإنترلوك بعدد من الشوارع، منها تفرعات شارع محمود أبو شلوع ومنطقة البوسطة القديمة، بتكلفة إجمالية 9 ملايين جنيه، وذلك ضمن خطة رفع كفاءة الشوارع الداخلية والحارات الضيقة التي لا تسمح باستخدام معدات الرصف التقليدية.

وشددت محافظ البحيرة على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ الأعمال، لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين، مؤكدةً استمرار الجهود في رفع كفاءة الطرق والمرافق العامة.