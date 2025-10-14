بسمة وهبة: مصر حولت الإرهاب من تهديد إلى إنجاز وطني بفضل وعي شعبها

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ مصر استطاعت بفضل قيادتها السياسية وجيشها وشرطتها وشعبها الواعي أن تحوّل خطر الإرهاب الذي كان يستهدف إسقاط الدولة إلى إنجاز وطني يُشاد به دوليًا، مؤكدة أن ما تعيشه مصر اليوم من استقرار هو ثمرة تضحيات جسام.

وأضافت مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ الإرهاب كان يسعى لتقسيم الدولة وبث الخوف بين أبنائها، لكن وعي المصريين وصمودهم أفشل كل هذه المخططات، فتحولت مصر من بلد يواجه التفجيرات والانقسامات إلى دولة آمنة تستضيف مؤتمرات عالمية ومعارض اقتصادية كبرى، وتستقبل السياح والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

وتابعت، أنّ مصر بدأت تحصد الآن نتائج الجهود التي بُذلت طوال السنوات الماضية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أن الفضل بعد الله يعود إلى أرواح الشهداء الذين قدّموا حياتهم لتبقى مصر آمنة وقوية، مضيفة أن ما يتحقق اليوم هو أبلغ رد على كل من شكك في قدرة الدولة المصرية على النهوض والانتصار.