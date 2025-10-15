تداول 120 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة ووصول 65 ألف طن قمح فرنسي إلى ميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (13) سفينة، مشيرًا إلى تداول 120 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و846 شاحنة و632 سيارة.



شملت حركة الواردات 71 ألف طن بضائع و(307) شاحنات و(568) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 49 ألف طن بضائع و539 شاحنة و64 سيارة حيث شهد ميناء سفاجا اليوم استقبال السفينة وادي الكرنك وعلى متنها 65 ألف طن فمح فرنسي حيث تقوم الجهات المختصة باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بتفريغها.



كما استقبل الميناء ثلاث سفن وهي Pelagos Express، وPoseidon Express والحرية، بينما غادرت السفينة Donna Judi وعلى متنها 34 ألف طن فوسفات متجهة إلى الهند وشهد ميناء نويبع تداول 3 آلاف و800 طن بضائع و232 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهي سينا، وآور وأيلة.



واستقبل ميناء بورتوفيق السفينة Sea Wave وعلى متنها 471 سيارة قادمة من ميناء جدة. وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1400 راكب بموانيها.