رئيس الوزراء: رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس ثقة العالم في اقتصادنا
رئيس الوزراء: جهود مصر مستمرة لإدخال المساعدات لغزة وإعادة إعمار القطاع
رئيس الوزراء: قمة شرم الشيخ للسلام واحدة من أهم المحطات السياسية في تاريخ المنطقة
الجيش الباكستاني يحبط هجومًا مسلحًا استهدف 4 مواقع بإقليم بلوشستان
مدبولى: قمة شرم الشيخ للسلام أحد أهم الأحداث السياسية خلال السنوات الماضية
مشهد استثنائي فوق معابد الفراعنة.. الأقصر تستعد لانطلاق «طيران الباراموتور» بمشاركة 15 دولة
تشكيل منتخب المغرب المتوقع لمواجهة فرنسا في نصف نهائي بطولة كأس العالم للشباب
أجواء خريفية.. «الأرصاد» تكشف خريطة الظواهر الجوية وطقس الأيام الستة المقبلة
طقس خريفي متقلب تصاحبه أمطار ورياح في هذه المناطق
الهلال الأحمر يطلق القافلة الـ50 من "زاد العزة" بأكثر من 400 شاحنة مساعدات إنسانية
صندوق النقد: الاقتصاد العالمي مرشح لنمو أكبر مع صموده أمام العواصف التجارية
صندوق النقد والبنك الدوليان يشيدان بدور الرئيس السيسي في قيادة جهود عملية السلام بالشرق الأوسط
محافظات

تداول 120 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة ووصول 65 ألف طن قمح فرنسي إلى ميناء سفاجا

أ ش أ

 أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (13) سفينة، مشيرًا إلى تداول 120 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و846 شاحنة و632 سيارة.


شملت حركة الواردات 71 ألف طن بضائع و(307) شاحنات و(568) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 49 ألف طن بضائع و539 شاحنة و64 سيارة حيث شهد ميناء سفاجا اليوم استقبال السفينة وادي الكرنك وعلى متنها 65 ألف طن فمح فرنسي حيث تقوم الجهات المختصة باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بتفريغها.


كما استقبل الميناء ثلاث سفن وهي Pelagos Express، وPoseidon Express والحرية، بينما غادرت السفينة Donna Judi وعلى متنها 34 ألف طن فوسفات متجهة إلى الهند وشهد ميناء نويبع تداول 3 آلاف و800 طن بضائع و232 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهي سينا، وآور وأيلة.


واستقبل ميناء بورتوفيق السفينة Sea Wave وعلى متنها 471 سيارة قادمة من ميناء جدة. وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1400 راكب بموانيها.

