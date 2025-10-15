قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير التعليم : 88% من طلاب أولى ثانوي اختاروا نظام "البكالوريا المصرية"
وزير التعليم : الطلاب سيخوضون اختبار “توفاس” الدولي في البرمجة
وزير الصحة: إنشاء مراكز تدريب متقدمة للجراحة الروبوتية عن بُعد في مصر
وزير التعليم: انتهينا من طباعة وتوزيع 230 مليون كتاب مدرسي للترم الأول
سفيرة المكسيك بالقاهرة: مصر مهد الحضارات تقدم للعالم إرثًا أثريًا منقوشًا في ذاكرة البشرية
سقوط مذل.. إسرائيل تفشل في التأهل إلى كأس العالم 2026
3 منتخبات تتأهل لنهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها
ماذا قرر وزير التعليم للقضاء على الفترات المسائية في المدارس؟..تفاصيل
مصدر في المستشفى المعمداني بغزة: شهيدان في قصف إسرائيلي
مجلس الوزراء يوافق على تعديل مسميات جامعية جديدة.. و«حلوان» تُصبح «جامعة العاصمة»
قرارات عاجلة من وزير التعليم تطبق في جميع مدارس الجمهورية
قرار بشأن عدم تخفيض الحد الأقصى لتكلفة فرق سعر الفائدة عن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية
من مطبخك.. 3 وصفات طبيعية لتقشير البشرة وتنظيفها بعمق

تقشير البشره
تقشير البشره
نهى هجرس

إذا كنتِ تسعين لجمال طبيعي ومشرق، فلا بد أن يكون التقشير المنتظم جزءًا من روتينكِ للعناية بالبشرة ، هذا ليس اختياريًا، عليكِ التخلص من الطبقة السطحية لأن الجلد الميت والمتقشر الذي يتراكم عليها سيمنعكِ من الاستفادة من منتجاتكِ، مع التقشير المناسب، ستقل مسامكِ المسدودة، مما يعني ظهور بثور ورؤوس سوداء أقل . 

إليك عدد من المكونات الطبيعية التي تُعدّ مقشرات طبيعية رائعة

1. اللوز

اللوز المطحون رائع للبشرة الناضجة، ويغذيها ويرطبها، حبيباته الناعمة تُقشّر البشرة بلطف، بينما يُزوّد زيت اللوز البشرة بفيتاميني أ وهـ.

كيفية استخدامه:

أضيفي ملعقة كبيرة من مسحوق اللوز إلى وعاء صغير.

ضعي الماء حتى يصبح قوامه مثل العجينة.

وزّعي الخليط على وجهكِ النظيف، وقشّري وجهكِ ورقبتكِ، مع تجنّب منطقة العينين. إذا كانت بشرتكِ حساسة بعض الشيء، أضيفي المزيد من الماء إلى الخليط.

اشطفيه بالماء الفاتر.

2. صودا الخبز و العسل م

يوجد لدى كل شخص تقريبًا صودا الخبز في منزله، ومثل ملح البحر، فإن هذه الصودا سهلة الاستخدام للغاية.

مقشر الوجه بصودا الخبز

مكونات

ملعقة كبيرة من صودا الخبز

3 ملاعق كبيرة من الماء

عسل 

تعليمات

أضف صودا الخبز والماء إلى وعاء صغير، اخلط المكونات حتى يصبح قوامها كالمعجون.

قومي بتوزيع الخليط على وجهك النظيف بالكامل وقومي بتقشير وجهك ورقبتك، مع تجنب منطقة العين.

اشطفيه بالماء الفاتر.

3. القهوة

مكونات

4 ملاعق كبيرة من القهوة المطحونة

ملعقتين كبيرتين من السكر الأبيض

3 ملاعق كبيرة من زيت اللوز الحلو

10 قطرات من زيت إكليل الجبل العطري

تعليمات

قومي بخلط جميع المكونات معًا في وعاء زجاجي.

صب المكونات في وعاء زجاجي.

عندما تكوني جاهزة لاستخدامه، خذي الكمية المطلوبة لتقشير الجسم أو اليدين أو القدمين.

قومي بتدليك المقشر على بشرتك لمدة 10 - 15 دقيقة.

