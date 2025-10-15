من مطبخك.. 3 وصفات طبيعية لتقشير البشرة وتنظيفها بعمق

إذا كنتِ تسعين لجمال طبيعي ومشرق، فلا بد أن يكون التقشير المنتظم جزءًا من روتينكِ للعناية بالبشرة ، هذا ليس اختياريًا، عليكِ التخلص من الطبقة السطحية لأن الجلد الميت والمتقشر الذي يتراكم عليها سيمنعكِ من الاستفادة من منتجاتكِ، مع التقشير المناسب، ستقل مسامكِ المسدودة، مما يعني ظهور بثور ورؤوس سوداء أقل .

إليك عدد من المكونات الطبيعية التي تُعدّ مقشرات طبيعية رائعة

1. اللوز

اللوز المطحون رائع للبشرة الناضجة، ويغذيها ويرطبها، حبيباته الناعمة تُقشّر البشرة بلطف، بينما يُزوّد زيت اللوز البشرة بفيتاميني أ وهـ.

كيفية استخدامه:

أضيفي ملعقة كبيرة من مسحوق اللوز إلى وعاء صغير.

ضعي الماء حتى يصبح قوامه مثل العجينة.

وزّعي الخليط على وجهكِ النظيف، وقشّري وجهكِ ورقبتكِ، مع تجنّب منطقة العينين. إذا كانت بشرتكِ حساسة بعض الشيء، أضيفي المزيد من الماء إلى الخليط.

اشطفيه بالماء الفاتر.

2. صودا الخبز و العسل م

يوجد لدى كل شخص تقريبًا صودا الخبز في منزله، ومثل ملح البحر، فإن هذه الصودا سهلة الاستخدام للغاية.

مقشر الوجه بصودا الخبز

مكونات

ملعقة كبيرة من صودا الخبز

3 ملاعق كبيرة من الماء

عسل

تعليمات

أضف صودا الخبز والماء إلى وعاء صغير، اخلط المكونات حتى يصبح قوامها كالمعجون.

قومي بتوزيع الخليط على وجهك النظيف بالكامل وقومي بتقشير وجهك ورقبتك، مع تجنب منطقة العين.

اشطفيه بالماء الفاتر.

3. القهوة

مكونات

4 ملاعق كبيرة من القهوة المطحونة

ملعقتين كبيرتين من السكر الأبيض

3 ملاعق كبيرة من زيت اللوز الحلو

10 قطرات من زيت إكليل الجبل العطري

تعليمات

قومي بخلط جميع المكونات معًا في وعاء زجاجي.

صب المكونات في وعاء زجاجي.

عندما تكوني جاهزة لاستخدامه، خذي الكمية المطلوبة لتقشير الجسم أو اليدين أو القدمين.

قومي بتدليك المقشر على بشرتك لمدة 10 - 15 دقيقة.