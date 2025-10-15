كل ما تريد معرفته حول فيروس ميتانيمو| تفاصيل

الفيروس الرئوي البشري (HMPV) أو فيروس ميتانيمو هو فيروس يسبب عادة أعراض مشابهة لأعراض نزلات البرد، قد تسعل أو تصدر أزيزًا، أو تعاني من سيلان في الأنف أو التهاب في الحلق، معظم الحالات خفيفة، لكن الأطفال الصغار والبالغين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة، HMPV شائع — يحصل عليه معظم الأشخاص قبل أن يبلغوا الخامسة من العمر.

هل فيروس ميتانيمو يشه نزلة البرد؟

غالبًا ما يسبب الفيروس الرئوي البشري أعراضًا مشابهة لأعراض نزلات البرد، لكن قد يصاب بعض الأشخاص بمرض شديد، من المرجح أن تصاب بمرض شديد في المرة الأولى التي تصاب فيها بفيروس HMPV، ولهذا السبب يكون الأطفال الصغار أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة، تحصل على بعض الحماية (المناعة) من العدوى الأولى ومن ثم تكون أكثر عرضة للإصابة بأعراض خفيفة تشبه أعراض البرد إذا أصبت بعدوى أخرى بفيروس HMPV، البالغين فوق 65 عامًا والأشخاص الذين يعانون من مشاكل في التنفس أو أ ضعف جهاز المناعة قد تظهر أيضًا أعراض حادة

أعراض فيروس ميتانيمو

سعال.

حمى.

سيلان أو انسداد الأنف.

التهاب الحلق.

الصفير.

ضيق في التنفس (ضيق التنفس).

طفح جلدي

كيف ينتقل الفيروس الرئوي البشري؟

ينتشر فيروس HMPV من خلال الاتصال المباشر مع شخص مصاب به أو من خلال لمس أشياء ملوثة بالفيروس، على سبيل المثال:

السعال والعطس.

المصافحة أو العناق أو التقبيل.

لمس الأسطح أو الأشياء مثل الهواتف أو مقابض الأبواب أو لوحات المفاتيح أو الألعاب.

المصدر Cleveland clinic