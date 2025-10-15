محافظ الجيزة يتفقد مدرسة المناجم الابتدائية بالواحات البحرية ويتابع سير العملية التعليمية

تفقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، مدرسة المناجم الابتدائية المشتركة بمركز الواحات البحرية لمتابعة انتظام العملية التعليمية، والتأكد من توافر المناخ الدراسي الملائم للطلاب وهيئة التدريس مع بداية العام الدراسي الجديد.

واطمأن المحافظ خلال جولته على مستوى النظافة العامة بالفصول ودورات المياه وساحات المدرسة، وتوافر الأثاث المدرسي والوسائل التعليمية.

وأشاد المحافظ بمستوى طلاب المدرسة وما لمسَه من انضباط وحُسن تنظيم وتفاعل إيجابي داخل الفصول، مؤكدًا أن تلك النماذج المشرفة تعكس وعي الأسرة والمعلم بأهمية العملية التعليمية ودورهم في دعمها.

كما شدد المحافظ على ضرورة استمرار الانضباط داخل المدارس والاهتمام بالنشاط الطلابي وتنمية مهارات التلاميذ، مشيرًا إلى أن التعليم يمثل أولوية قصوى في خطة المحافظة والاهتمام بالمناطق النائية مثل الواحات البحرية، للتأكد من كفاءة سير العملية التعليمية.

واختتم المحافظ جولته بالتأكيد على استمرار المتابعة الميدانية للمدارس بمختلف المراكز والمدن للوقوف على جاهزيتها وتقديم الدعم اللازم لتحسين الخدمات التعليمية.

رافق المحافظ خلال جولته إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم، نائبا المحافظ، ومحمد مرعي، السكرتير العام المساعد، والدكتور صبري شاكر، رئيس مركز الواحات البحرية، ووكيل مديرية التربية والتعليم، ومدير الإدارة التعليمية.