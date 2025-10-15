نائب محافظ الوادي الجديد تتابع الاستعدادات النهائية لإطلاق معرض EGY AGRI في نسخته الثانية

تابعت السيدة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، أعمال التجهيزات الجارية بمقر أرض المعارض بمدينة الخارجة، وذلك استعدادًا لإقامة معرض الوادي الجديد الزراعي EGY AGRI في نسخته الثانية، والذي يُقام خلال الفترة من ٢٥ : ٢٦ أكتوبر الجاري.

حيث أكدت على سرعة الانتهاء من تجهيز ورفع كفاءة الأماكن المخصصة للعارضين، والتأكد من توافر كافة الاحتياجات اللوجيستية لتيسير عرض منتجاتهم، و مراجعة إجراءات الحماية المدنية بالموقع، و ووضع لافتات إرشادية تتضمن مكونات وأجنحة العارضين من داخل وخارج المحافظة؛ لتسهيل وصول رواد وضيوف المعرض إليها. كما شددت على متابعة جاهزية القاعات المخصصة لورش العمل والندوات العلمية التي تقام على هامش المعرض، وأماكن الإقامة بالفنادق وفقًا لأعداد المشاركين من الضيوف والعارضين.

هذا ويُمثّل المعرض ملتقى سنوي وفرصة واعدة للشركات والمؤسسات الحكومية والأهلية والبحثية والمهتمين بمجالات الإنتاج الزراعي والتصنيع الغذائي و الميكنة الزراعية و الحرف اليدوية والتراثية.