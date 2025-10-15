قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ الجيزة يتفقد مناجم شركة الحديد والصلب بالواحات البحرية

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مناجم شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر بمركز الواحات البحرية، وذلك في إطار حرصه على متابعة الأنشطة الإنتاجية والمشروعات الصناعية التي تُمثل أحد ركائز الاقتصاد الوطني.

وخلال الجولة، استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من مسؤولي الشركة حول مراحل استخراج خام الحديد من باطن الأرض وآليات فصل المواد الخام وتصنيفها وفقًا لجودتها تمهيدًا لنقلها إلى مصانع الحديد والصلب لإعادة صهرها وتصنيعها.

وأشاد المهندس عادل النجار بجهود العاملين في الشركة ودورهم الحيوي في دعم قطاع الصناعة الوطنية، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير مناطق الاستغلال التعديني في الواحات البحرية لما تمتلكه من ثروات طبيعية هائلة تسهم في دفع عجلة التنمية.

كما وجه المحافظ بضرورة تطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل، والمحافظة على البيئة المحيطة، وتوفير سبل الراحة والدعم للعاملين بالمناجم، مشيرًا إلى أن المتابعة الميدانية المستمرة لمواقع الإنتاج تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وتعزيز فرص الاستثمار في مختلف القطاعات.

رافق المحافظ خلال جولته إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نواب المحافظ ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد والدكتور صبري شاكر رئيس مركز الواحات البحرية ومسئولي شركة الحديد والصلب للمناجم بالواحات البحرية.

