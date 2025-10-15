ناجي الشهابي لـ صدى البلد: تقدمنا بقائمتي شرق وغرب الدلتا لخوض انتخابات تنافسية

قال ناجي الشهابي ، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ المعين ، إن حزب الجيل تقدم بقائمتين فقط لخوض انتخابات مجلس النواب 2025 وهما قائمة قطاع شرق الدلتا وقائمة قطاع غرب الدلتا.

وأكد الشهابي ، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن أبرز مرشحي انتخابات مجلس النواب في قطاع شرق الدلتا وقائمة قطاع غرب الدلتا من القيادت الحزبية والصفة الثاني والثالث ، ممن لديهم وجود شعبي كبير في الشارع.

وأشار إلى أن حزب الجيل سيخوض انتخابات مجلس النواب ، لأنه يريد أن يشارك في انتخابات تنافسية في الجمهورية الجديدة ، ولكي نرد على الشائعات التي يروج لها كارهي الدولة المصرية باستخدام كل الأساليب.

وتقدم حزب الجيل اليوم بقائمته الانتخابية لخوض انتخابات مجلس النواب عن قطاع شرق وغرب الدلتا.

وقال القاضى أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات في تصريحات خاصة لقناة إكسترا نيوز، إنه سيتم إغلاق النظام الإلكتروني المميكن لتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب اليوم عند الساعة الثانية ظهرًا.

وأشار القاضى أحمد بندارى، إلى أن اليوم الأخير شهد توافدًا مكثفًا من الراغبين في الترشح، ما يعكس إقبالًا واسعًا على المشاركة في العملية الانتخابية.

إعلان القائمة المبدئية للمرشحين غدًا

وأوضح مدير الجهاز التنفيذي، أن الهيئة ستقوم غدًا بالإعلان عن القائمة المبدئية للمتقدمين للترشح في انتخابات مجلس النواب، حيث سيتم مراجعة الطلبات وتقييمها وفقًا للمعايير القانونية، تمهيدًا للمرحلة التالية من العملية الانتخابية.

إعلان القائمة النهائية وبدء الدعاية الانتخابية في 23 أكتوبر

وأفاد مدير الجهاز التنفيذي ، بأن القائمة النهائية للمرشحين سيتم الإعلان عنها في 23 أكتوبر المقبل، لتبدأ بعدها مرحلة الدعاية الانتخابية رسميًا، حيث يشرع المرشحون في التواصل مع الناخبين وعرض برامجهم الانتخابية.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، 3 أيام تبدأ من غدً، الخميس 16 أكتوبر، وتنتهي يوم السبت 18 أكتوبر الجارى، للتقدم بالطعون على المرشحين بنظامي الفردي والقائمة بـ انتخابات مجلس النواب أمام محكمة القضاء الإداري.

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، غدًا الخميس 16 أكتوبر 2025، كشوف أسماء المرشحين ورموزهم على النظامين الفردي والقائمة، على أن تنشر بصحيفتى الأخبار والجمهورية.

تغلق لجان تلقى طلبات الترشح في انتخابات مجلس النواب 2025، اليوم الأربعاء، في الساعة الثانية مساءً، استعدادًا لإعلان أسماء المرشحين على النظامين الفردي والقائمة.

وصرح القاضي حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بأن لجان تلقي طلبات الترشح في انتخابات مجلس النواب باشرت أعمالها بانتظام خلال الثمانية أيام لتلقى طلبات الترشح في انتخابات مجلس النواب بجميع المقرات المحددة من قبل الهيئة بالمحاكم الابتدائية، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً.