سبولسترا مدربا للمنتخب الأمريكي لكرة السلة للرجال حتى 2028

‬أعلن الاتحاد الأمريكي لكرة السلة تعيين إريك سبولسترا مدرب ميامي هيت مدربا لمنتخب الولايات المتحدة للرجال حتى أولمبياد لوس انجليس 2028.

وقاد سبولسترا هيت للفوز ببطولتين متتاليتين في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين في 2012 و2013 وكان مدربا مساعدا لفريق الرجال الأمريكي الذي فاز بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية في باريس العام الماضي.

كما كان سبولسترا (54 عاما) مدربا مساعدا لستيف كير في كأس العالم للرجال 2023 حين احتلت الولايات المتحدة المركز الرابع.

وقال سبولسترا الذي سيدخل موسمه الثامن عشر كمدرب لميامي هذا العام "إنه لشرف عظيم أن يتم تعييني مدربا لمنتخب الولايات المتحدة لكرة السلة للرجال.

"أتطلع لمواصلة العمل الجماعي الذي يميز المنتخب الأمريكي".

وفاز المنتخب الأمريكي للرجال بالميدالية الذهبية في الدورات الأولمبية الصيفية الخمس الماضية وحصد ما إجماليه 17 ميدالية ذهبية منذ إدراج هذه الرياضة لأول مرة في البرنامج الأولمبي عام 1936.