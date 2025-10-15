موتسيبي وأعضاء تنفيذية الكاف يؤكدون حضورهم مباراة السوبر الأفريقي السبت المقبل

تلقى نادي بيراميدز تأكيدات من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، حول حضور الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد، وكذلك أعضاء المكتب التنفيذي بكاف لمباراة السوبر الأفريقي بالقاهرة.

ويستضيف نادي بيراميدز بطل دوري أبطال أفريقيا، نظيره نادي نهضة بركان المغربي في مباراة السوبر الأفريقي، والتي تقام في الثامنة من مساء السبت على استاد الدفاع الجوي.

ومن المقرر أن يتوج رئيس الكاف، الفريق الفائز بلقب كأس السوبر في نسخته الجديدة بحضور مسئولين من المكتب التنفيذي للكاف وفي وجود رئيسي ناديي بيراميدز ونهضة بركان.