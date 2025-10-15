محافظ دمياط يتفقد مبنى مديرية الشباب والرياضة ونادى سيتى كلوب

أجرى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اليوم زيارة تفقدية إلى مبنى مديرية الشباب والرياضة، حيث كان فى استقباله الدكتور محمد فوزى مدير المديرية.

وخلال الزيارة ، تفقد المحافظ إدارات وأقسام المديرية، وتواصل مع العاملين لمتابعة سير وآليات العمل بها ، وكذا الوقوف على أى عقبات تواجه منظومة العمل لوضع خطة محددة لتخطيها، كما تواصل مع طلاب جامعة بورسعيد خلال تلقيهم التدريبات العملية بالمديرية.

ووجه الدكتور أيمن الشهابى بتنفيذ خطة لرقمنة الأعمال فى إطار خطة واستراتيجية الدولة فى هذا الشأن ، مؤكدًا على بدء تلك الخطة بمركز معلومات المديرية وتعميمها تباعاً بباقى الإدارات، ولفت كذلك إلى أهمية إجراء أعمال الصيانة بالمبنى، والعمل على تعميم الشكل العام لمراكز الشباب على مستوى المحافظة بما يتوافق مع معايير الهوية البصرية للمحافظة.

وأشاد المحافظ بجهود العاملين بالمديرية تحت قيادة الدكتور محمد فوزى ، وذلك لدعم القطاع الرياضي ورعاية الشباب والنشء والطلائع مؤكدًا اهتمام المحافظة البالغ، بهذا القطاع ودعمها الكامل له.

وعلى جانب آخر، تابع الدكتور أيمن الشهابى الاعمال الجارية بنادى سيتى كلوب بدمياط، city club وذلك لإنشاء ناد رياضى متكامل ومتنفس ومتنزه لأهالي دمياط ، والذى يمثل إضافة مهمة للبنية الرياضية ، حيث أكد على متابعة تلك الأعمال بشكل دورى ، وذلك للدفع بها ، لتحقيق الأهداف الرامية نحو إتاحة الفرصة لأكبر عدد من النشء والشباب والمواطنين لممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية طبقًا لأعلى المعايير.