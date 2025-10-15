قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من زوغره زملكاوي| حسام عبد المجيد يتلقى عرضا رسميا للاحتراف .. تفاصيل
تقنيات ذكية.. توقيع اتفاقية مهمة مع مشغل الخدمات بالمتحف المصري الكبير
وزير الخارجية يتوجّه إلى نيودلهي لتعزيز العلاقات الثنائية
هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة وردية ناعمة وجريئة عبر إنستجرام |شاهد
بسبب معاكـ سة فتاة.. القصة الكاملة لإنهاء حياة شاب بعيار ناري في القليوبية
شريف الجبلي يفتتح الجناح الماليزي بمعرض مصر للطاقة 2025
وزارة الطاقة الأوكرانية: انقطاع الكهرباء في معظم أنحاء البلاد بعد ضربات روسية جديدة
الحكومة تحدد مقابل عن المياه المستخرجة من الآبار للاستخدامات غير الزراعية
محافظ الأقصر يُوجّه بالتحفظ على عربة حنطور.. و«حفاضات الحصان» السبب
مجلس الوزراء يوافق على مد تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء
هل أرباح الألعاب الإلكترونية حرام أم حلال؟.. أمين الفتوى يجيب
انتبهوا.. تريند الرجل المشرد خدعة خطيرة تجتاح السوشيال ميديا
محافظات

محافظ دمياط يتفقد مبنى مديرية الشباب والرياضة ونادى سيتى كلوب

زينب الزغبي

أجرى  الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط،  اليوم زيارة تفقدية إلى مبنى مديرية الشباب والرياضة،  حيث كان فى استقباله الدكتور محمد فوزى مدير المديرية. 

وخلال الزيارة ، تفقد المحافظ إدارات وأقسام المديرية، وتواصل مع العاملين لمتابعة سير وآليات العمل بها ، وكذا الوقوف على أى عقبات تواجه منظومة العمل لوضع خطة محددة لتخطيها، كما تواصل مع طلاب جامعة بورسعيد خلال تلقيهم التدريبات العملية بالمديرية. 

ووجه الدكتور أيمن الشهابى بتنفيذ خطة لرقمنة الأعمال فى إطار خطة واستراتيجية الدولة فى هذا الشأن ، مؤكدًا على بدء تلك الخطة بمركز معلومات المديرية وتعميمها تباعاً بباقى الإدارات،  ولفت كذلك إلى أهمية إجراء أعمال الصيانة بالمبنى، والعمل على تعميم الشكل العام لمراكز الشباب على مستوى المحافظة بما يتوافق مع معايير الهوية البصرية للمحافظة.

وأشاد المحافظ بجهود العاملين بالمديرية تحت قيادة الدكتور محمد فوزى ، وذلك لدعم القطاع الرياضي ورعاية الشباب والنشء والطلائع مؤكدًا اهتمام المحافظة البالغ،  بهذا القطاع ودعمها الكامل له.

وعلى جانب آخر، تابع الدكتور أيمن الشهابى الاعمال الجارية بنادى سيتى كلوب بدمياط، city club وذلك لإنشاء ناد رياضى متكامل ومتنفس ومتنزه لأهالي دمياط ، والذى يمثل إضافة مهمة للبنية الرياضية ، حيث أكد على متابعة تلك الأعمال بشكل دورى ، وذلك للدفع بها ، لتحقيق الأهداف الرامية نحو إتاحة الفرصة لأكبر عدد من النشء والشباب والمواطنين لممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية طبقًا لأعلى المعايير.

دمياط محافظة دمياط الشباب والرياضة مبنى

نتنياهو

إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتهاب في الجهاز التنفسي

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 13 قرارا جديدا .. إليك التفاصيل

هالة صدقي

العربية اتقلبت 3 مرات.. أول تعليق من هالة صدقي بعد تعرض ابنتها لحادث

لحظة نزول سوزي الأردنية من سيارة الترحيلات

صورها أمام المحكمة.. القبض على البلوجر جاكسون صديق سوزي الأردنية

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم : 88% من طلاب أولى ثانوي اختاروا نظام "البكالوريا المصرية"

استخراج شهادة الميلاد المميكنة

وانت في البيت.. خطوات استخراج شهادة الميلاد المميكنة أونلاين 2025

المتحف المصري الكبير

غلق المتحف المصري الكبير اليوم استعدادا للحفل الرسمي

لحظة نزول سوزي الأردنية من سيارة الترحيلات

النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على سوزي الأردنية بتهمة نشر فيديوهات خادشة

إخلاء سبيل 19 متهمًا في واقعة السواقي بالأقصر بعد شهر من الحبس

إخلاء سبيل 19 متهمًا في واقعة السواقي بالأقصر

عروس مصر القديمة

إحالة المتهمة بتشويه وجه عروس مصر القديمة للمحاكمة الجنائية

محكمة - أرشيفية

تأجيل محاكمة 29 متهما في خلية الهيكل الإداري بالهرم لجلسة 12 يناير

تسلا تعاني من نقص المبيعات.. وإيلون ماسك المشتري الوحيد

طعام غير متوقع يعالج الأنيميا والكوليسترول ويقوي العضلات

بـ 11 ألف دولار.. سعر BYD سيجال موديل 2025

بعد الهجوم الشديد.. القصة الكاملة لاعتذار ادوارد وحذف لقاء عزة سعيد من يوتيوب

فيروس ميتانيمو

بعد تحذير المدارس منه.. كل ما تريد معرفته عن فيروس ميتانيمو

صعوبات في حياة يسرا

يسرا: عشت بمفردي في بداياتي الفنية وكانت أصعب أيام حياتي

مو صلاح في انتخابات الكاميرون

قصة ظهور صورة محمد صلاح كمرشح رئاسي في انتخابات الكاميرون

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

