بسمة وهبة تشيد بعناصر التأمين في قمة شرم الشيخ وحوش في القوة والانضباط

أشادت الإعلامية بسمة وهبة بالمستوى الاستثنائي لعناصر التأمين خلال فعاليات قمة شرم الشيخ، مؤكدة أن المشهد الذي شهده الحاضرون عكس قوة الدولة المصرية واحترافيتها العالية في تأمين الأحداث الدولية الكبرى.

وقالت وهبة، خلال تقديمها برنامج «90 دقيقة» على قناة «المحور»، إن أكثر ما لفت أنظار المشاركين في القمة كان المستوى المذهل لعناصر التأمين المصريين، ووصفتهم بأنهم «وحوش في القوة واللياقة والانضباط»، لما أظهروه من جاهزية بدنية وتنظيم دقيق في مواقعهم داخل مقر انعقاد القمة.

وأضافت أن مشهد الانتشار الأمني المدروس في المناطق الحساسة يعكس دقة التنظيم وكفاءة الأجهزة المصرية، مشيرة إلى أن مصر استطاعت أن تقدم صورة مشرفة أمام العالم من حيث الاستعداد الأمني والبروتوكولي والتنظيمي، بما يليق بمكانتها ودورها الإقليمي.

وأوضحت وهبة أن هذا الانتشار المكثف أمر طبيعي ومتوقع في ظل استضافة مصر لإحدى أهم القمم الدولية التي يشارك فيها قادة وزعماء من مختلف دول العالم، مؤكدة أن الدولة المصرية حرصت على أن تظهر في أبهى صورها من حيث الاستقبال الدبلوماسي والإجراءات الأمنية الدقيقة.

وانتقدت الإعلامية بعض التعليقات الساخرة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إجراءات التأمين، ووصفتها بأنها «تجاوزات مبتذلة» لا تعبّر عن المصريين الحقيقيين الذين يقدرون جهود الدولة ومؤسساتها في إنجاح مثل هذه الفعاليات الكبرى.

وفي ختام حديثها، أشادت وهبة بموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة، مؤكدة أنه قدم نموذجاً في احترام البروتوكول وتقدير الضيوف، وأن ما فعله يعكس كرم الضيافة المصرية والتقاليد الراسخة في استقبال القادة والزعماء.

وشددت على أن قمة شرم الشيخ كانت رسالة قوة وتنظيم للعالم كله، أثبتت خلالها مصر أنها قادرة على تأمين وإدارة كبرى الفعاليات الدولية بكفاءة وانضباط يليقان بتاريخها ومكانتها الإقليمية والدولية.