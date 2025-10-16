جمال الزهيري: هناك طابور خامس يسعى لإسقاط حسام حسن منذ توليه تدريب المنتخب

أكد الناقد الرياضي جمال الزهيري أن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، حقق المطلوب منه حتى الآن بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم، مضيفًا أن النتائج هي أهم شيء في كرة القدم.

وقال الزهيري، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «منذ تولي حسام حسن مسؤولية تدريب منتخب مصر وهناك ما يُسمى طابور خامس يسعى لإسقاطه وكل أفكارهم منصبة على عدم حب حسام وإبراهيم حسن».

وأردف قائلًا: «حسام حسن حتى الآن عمل المطلوب منه، وننتظر منه الآن المنافسة بقوة على لقب كأس أمم أفريقيا».

وتابع الزهيري: «النتائج حتى الآن الأمور تسير بشكل جيد جدًا، وكرة القدم لا تعترف إلا بالنتائج، ومحدش في العالم قال تصفيات سهلة».

وفي سياق منفصل، وحول توقعه لمسيرة الدنمارك ييس تورويب مع الأهلي، قال الزهيري: «أتوقع نجاح ييس تورويب مع الأهلي مبدئيًا ولكني لا أحب الأحكام المسبقة بالنجاح لمدرب».

واستطرد قائلًا: «الإسباني خوسيه ريبيرو أنا قلت إنه أقل من النادي الأهلي، ولو كان هناك مدرب للأهلي غير ريبيرو في كأس العالم للأندية لحقق الأهلي نتائج أفضل».

وأشار الزهيري إلى أن الأهلي تعامل مع علي معلول كواحد من أبناء النادي المخلصين، واللاعب كان الأفضل له أن يُنهي مسيرته في الأهلي.