قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي: لا ديون على النادي وجميع أقساط الأراضي تم سدادها
مدبولي: إشادة ترامب بانخفاض معدل الجريمة بمصر تعزز مكانتها كوجهة آمنة للسياحة العالمية
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس
هبوط جديد .. أسعار العملات الأجنبية مستهل تعاملات الخميس
للكلاب حظوظ.. ديان كيتون تترك 5 ملايين دولار لكلبها
مطالبات بمحاسبة السائق.. فحص فيديو سقوط عجوز من أتوبيس بالدقهلية
حكم صلاة المرأة بالنقاب .. الإفتاء ترد
مدبولي: مصر ستظل شريكًا أساسيًا في أي جهد عربي أو دولي لإعادة إعمار قطاع غزة
مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم سيارتين جنوب أسوان
مسئول أمريكي: دول عديدة عرضت المساهمة باستقرار غزة.. ونطالب حماس بوقف القتل العشوائي
بتعليمات الطبيب.. منع الزيارة عن آيات أباظة زوجة عمرو محمود ياسين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جمال الزهيري: هناك طابور خامس يسعى لإسقاط حسام حسن منذ توليه تدريب المنتخب

حسام حسن
حسام حسن
رباب الهواري

أكد الناقد الرياضي جمال الزهيري أن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، حقق المطلوب منه حتى الآن بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم، مضيفًا أن النتائج هي أهم شيء في كرة القدم.

وقال الزهيري، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «منذ تولي حسام حسن مسؤولية تدريب منتخب مصر وهناك ما يُسمى طابور خامس يسعى لإسقاطه وكل أفكارهم منصبة على عدم حب حسام وإبراهيم حسن».

وأردف قائلًا: «حسام حسن حتى الآن عمل المطلوب منه، وننتظر منه الآن المنافسة بقوة على لقب كأس أمم أفريقيا».

وتابع الزهيري: «النتائج حتى الآن الأمور تسير بشكل جيد جدًا، وكرة القدم لا تعترف إلا بالنتائج، ومحدش في العالم قال تصفيات سهلة».

وفي سياق منفصل، وحول توقعه لمسيرة الدنمارك ييس تورويب مع الأهلي، قال الزهيري: «أتوقع نجاح ييس تورويب مع الأهلي مبدئيًا ولكني لا أحب الأحكام المسبقة بالنجاح لمدرب».

واستطرد قائلًا: «الإسباني خوسيه ريبيرو أنا قلت إنه أقل من النادي الأهلي، ولو كان هناك مدرب للأهلي غير ريبيرو في كأس العالم للأندية لحقق الأهلي نتائج أفضل».

وأشار الزهيري إلى أن الأهلي تعامل مع علي معلول كواحد من أبناء النادي المخلصين، واللاعب كان الأفضل له أن يُنهي مسيرته في الأهلي.

حسام حسن منتخب مصر اخبار المنتخب تصفيات كأس العالم اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية غدا الخميس

رئيس الوزراء

مد مهلة التصالح 6 أشهر زيادة.. 3 مخالفات ممنوعة

موعد صرف مرتبات اكتوبر2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 رسميًا

قائد سرب الطيران المصري

من قائد سرب الطيران المصري لطائرة الرئاسة الأمريكية: نرحب بكم في مصر وننقل ترحيب الرئيس السيسي| صور وفيديو

مجلس الوزراء

مجلس الوزراء يوافق على مد تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

مجلس الوزراء

الحكومة تحدد مقابل عن المياه المستخرجة من الآبار للاستخدامات غير الزراعية

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الخميس 16 أكتوبر 2025

بعد الزيادة الكبيرة.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الخميس 16 أكتوبر 2025

آيات أباظة و عمرو محمود ياسين

بتعليمات الطبيب.. منع الزيارة عن آيات أباظة زوجة عمرو محمود ياسين

ترشيحاتنا

جامعة قنا

أخبار قنا.. احتفال رسمى بتغيير مسمى جنوب الوادي..وتنظيم معرض لإحياء للحرف اليدوية

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الخميس 16-10-2025

ديوان عام محافظة بني سويف

أخبار بني سويف| فعاليات ثقافية وفنية ضمن استعدادات مهرجان النباتات الطبية والعطرية.. وإحالة طاقم نوبتجية بمركز حضانات للتحقيق

بالصور

فولفو تودع رسميا أيقونتها العائلية V90 للتحول نحو السيارات الكهربائية

فولفو V90
فولفو V90
فولفو V90

طريقة عمل التونة في البيت بسمك الماكريل.. ألذ من المعلبة وصحية

طريقة عمل التونة في البيت بسمك الماكريل
طريقة عمل التونة في البيت بسمك الماكريل
طريقة عمل التونة في البيت بسمك الماكريل

لو في الخمسين.. 10 نصائح فعالة لخسارة الوزن واستعادة النشاط بسهولة

نصائح لخسارة الوزن بعد الخمسين
نصائح لخسارة الوزن بعد الخمسين
نصائح لخسارة الوزن بعد الخمسين

دراسة بريطانية: عصير الشمندر يُخفض ضغط الدم لدى كبار السن ويُحسّن بكتيريا الفم

كيف يحمي عصير الشمندر في خفض ضغط الدم؟
كيف يحمي عصير الشمندر في خفض ضغط الدم؟
كيف يحمي عصير الشمندر في خفض ضغط الدم؟

فيديو

اعتذار باسم يوسف لزوجته

“وجع شهرة ومقلب جواز”.. باسم يوسف يعتذر لزوجته علناً

نتنياهو

طريح الفراش.. مرض مفاجئ يهاجم نتنياهو ويلغي جميع اجتماعاته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

المزيد