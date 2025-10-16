كوريا الجنوبية تسجل عجزا ماليا بقيمة 61.8 مليار دولار في 8 أشهر

أ ش أ

أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والمالية في كوريا الجنوبية اليوم /الخميس/ أن العجز المالي للبلاد بلغ 88 تريليون وون (61.8 مليار دولار) خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025.



ووفق الوزارة، سجل الميزان المالي المدار - وهو مقياس رئيسي للصحة المالية المحسوبة على أساس أكثر صرامة - عجزا قدره 88.3 تريليون وون خلال الـ 8 أشهر الأولى من عام 2025. وفق وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)



وشهد إجمالي الإيرادات نموا قدره 35 تريليون وون مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 431.7 تريليون وون.. وزادت الإيرادات الضريبية بمقدار 28.6 تريليون وون على أساس سنوي لتصل إلى 260.8 تريليون وون.



وارتفع إجمالي النفقات بمقدار 38.4 تريليون وون على أساس سنوي ليصل إلى 485.4 تريليون وون.



وكانت الحكومة قد توقعت - في وقت سابق - أن يتوافق العجز مع الهدف السنوي الأصلي البالغ نحو 111.6 تريليون وون بحلول نهاية العام.