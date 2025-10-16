قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بينهم شوقي علام والقصبي .. الأعضاء المعينون يتسلمون كارنيهات عضوية مجلس الشيوخ
مصر تعرض رؤيتها الإصلاحية أمام مستثمري أمريكا: بيئة أعمال تنافسية وإصلاحات رقمية غير مسبوقة
بأكثر من 300 مسيّرة و37 صاروخا.. روسيا تشن هجوما ضخما ضد أوكرانيا
في الذكري الأولي لاستشهاد «السنوار» .. حماس: جذوة طوفان الأقصى ستبقى مُتَّقدة.. وسنبقى على العهد
الصحة: فحص 19.5 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة
قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"
شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج
حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025 |فيديو
الدولار يتراجع وسط توتر تجاري وتوقعات متزايدة بخفض الفائدة الأمريكية
روسيا تتهم حلف الناتو في حوادث الطائرات المسيرة فوق أراضي الاتحاد الأوروبي
خلي بالك على أولادك .. تحذير من فيروس المدارس " الميتانيمو"
الهجمات الروسية على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا توقف إنتاج الغاز بمنطقة بولتافا
فن وثقافة

مكتبة الإسكندرية.. رمز المعرفة والبحث العلمي وتجسيد لرؤية مصر الثقافية
أ ش أ

في السادس عشر من أكتوبر عام 2002، شهد العالم حدثا ثقافيا فارقا بافتتاح مكتبة الإسكندرية الجديدة في احتفال دولي ضخم؛ لتعود من جديد رمزا خالدا للمعرفة والبحث العلمي، بعد أن تلاشت أسطورتها القديمة منذ قرون، لم تكن مجرد مبنى حديث يحمل الاسم ذاته، بل جاءت لتجسد رؤية مصر الثقافية بأن تعود الإسكندرية منارة للعلم كما كانت في العصور القديمة، وأن تمتد رسالتها التنويرية لتصل إلى كل أنحاء العالم.

خلفية تاريخية: من المجد القديم إلى الحلم الجديد

تأسست المكتبة القديمة، المعروفة بـ "المكتبة الملكية" في أوائل القرن الثالث قبل الميلاد ، خلال فترة حكم بطليموس الثاني في مدينة الإسكندرية، وقد اشتهرت بجمع المخطوطات والكتب من مختلف أنحاء العالم القديم ، لتصبح أكبر مكتبات عصرها؛ إذ ضمت علوم الحضارتين الفرعونية والإغريقية ، اللتين اسهمتا في نشوء الحضارة الهلينستية، واحتوت على أكبر مجموعة من الكتب في العالم القديم ، قدر عددها آنذاك بنحو 700 ألف مجلد، من بينها أعمال هوميروس، ومكتبة أرسطو، ويعد احتراقها عام 48 قبل الميلاد ، حين أقدم يوليوس قيصر على حرق 101 سفينة كانت موجودة على شاطئ البحر المتوسط ، فامتدت النيران إلى المكتبة فدمرتها ، خسارة إنسانية ومعرفية يصعب تعويضها.


ورغم تعرض المكتبة لأضرار جسيمة عبر العصور، واختفاء معظم آثارها الأصلية ، ظل اسمها حاضرا كأسطورة في التاريخ الثقافي المصري والعالمي، وفي عام 1974 بدأت فكرة إحيائها تتبلور من جديد ، عندما طرحت جامعة الإسكندرية بالتعاون مع منظمة اليونسكو مشروعا عالميا لإحياء الذاكرة الثقافية للإنسانية ، وتم اختيار قطعة أرض مناسبة في المنطقة الساحلية لإقامة الصرح الجديد.

من الحلم إلى الواقع

تبرعت جامعة الإسكندرية بموقع مساحته 45,000 متر مربع، وفي 26 يونيو 1988 تم وضع حجر الأساس؛ لتنطلق مراحل التخطيط والبناء، وبدأ التنفيذ الفعلي عام 1995 ، واستغرق نحو سبع سنوات ، بتكلفة تجاوزت 220 مليون دولار ، بمشاركة مؤسسات عربية ودولية.
وفي 16 أكتوبر عام 2002، افتتحت المكتبة رسميا بحضور وفود من أكثر من سبعين دولة، لتبدأ فصلا جديدا من فصولها المضيئة.

التحفة المعمارية: تصميم يحاكي شروق المعرفة

جاء التصميم المعماري للمكتبة على هيئة قرص مائل يرمز لشروق الشمس، يبلغ قطره 160 مترا، ويصل ارتفاعه إلى 32 مترا، تعبيرا عن شروق الشمس كل صباح حاملة معها نور العلم، بينما يغوص في الأرض بعمق حوالي 12 مترا ،ويحيط المبنى حوض مائي عاكس من الجهة الأمامية يطل على البحر المتوسط وساحة خارجية مفتوحة واسعة، ويربطه جسر للمشاة بجامعة الإسكندرية ، وقد كسيت واجهته الخارجية بأحجار الجرانيت الرمادي منقوش عليها حروف من لغات العالم القديم والحديث، رمزا لوحدة الإنسانية في السعي نحو المعرفة.


تتألف المكتبة من أحد عشر طابقا، وتستوعب حاليا لما يصل إلى أربعة ملايين مجلد، وهو رقم قابل للزيادة إلى ثمانية ملايين مجلد مستقبلا باستخدام مساحة تخزين مدمجة، أما قاعة القراءة الرئيسية فتبلغ مساحتها 20,000 متر مربع وتتسع لألفي قارئ، وتعد الأكبر من نوعها عالميا، أكثر من نصف مساحة المكتبة، وهي مصممة على سبعة شرفات، بفضل إضاءتها غير المباشرة من خلال نوافذ سقفية عمودية متجهة نحو الشمال، لحماية الكتب والمخطوطات من أشعة الشمس المباشرة.

مكتبات متخصصة ومراكز بحثية

وتحتضن المكتبة سبع مكتبات متخصصة تشمل :"مكتبة المواد السمعية والبصرية، المكفوفين "طه حسين"، الأطفال، المواد الميكروفيلمية ، الكتب النادرة والمجموعات الخاصة ، قاعة الاطلاع على المخطوطات النادرة بعدة لغات منها العربية، التركية، والفارسية، ومكتبة الخرائط التي تضم أكثر من 7,000 خريطة تغطي العالم مع التركيز بشكل خاص على الإسكندرية ومصر والدول العربية ودول البحر الأبيض المتوسط ، إضافة إلى أكثر من 500 أطلس وعدد من الكرات الأرضية.


كما تضم عددا من المراكز البحثية أبرزها: مركز المخطوطات، مركز الدراسات الاستراتيجية، مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي ، مركز زاهي حواس للمصريات، مركز البحوث العلمية ،ومنتدى الحوار ، ويعرض داخل أروقة المكتبة أكثر من 13 معرضا للفنون التشكيلية، إلى جانب مركز للفنون يشمل المسرح والسينما وغيرها من الفعاليات الثقافية.


وتضم المكتبة أيضا أربعة متاحف : متحف الآثار، متحف السادات، متحف تاريخ العلوم، ومتحف المخطوطات والكتب النادرة الذي يحتوي على نحو 120 مخطوطة و60 كتابا نادرا بعضها يزيد عمره عن 1000 عام، من بينها نسخة أصلية من كتاب "وصف مصر" المطبوع في باريس عام 1821 بعد الحملة الفرنسية على مصر.


ويقع مركز علوم القبة السماوية ضمن هيكل هرمي مقلوب أسفل القبة، ويضم القبة السماوية ، متحف تاريخ العلوم، تكريما للعلماء الذين ساهموا في نشر المعرفة، وقاعة استكشاف تقع بجانب القبة تتيح للزوار التفاعل مع معارض علمية خاصة في مجالي الفيزياء والفلك.

تنوع لغوي وثقافي ثري

تقدم المكتبة مجموعة واسعة من الكتب بلغات متعددة، تشمل العربية، الإنجليزية، والفرنسية، إضافة إلى مختارات من لغات أوروبية أخرى مثل الألمانية، الإيطالية، والإسبانية، فضلاً عن لغات نادرة مثل الكريبولية، لغة هايتي، والزولو.


ومن أبرز مقتنيات المكتبة نسخة طبق الأصل للخريطة المجمعة التي قام بنشرها المجمع العلمي العراقي عام 1951، وخرائط كتاب "صورة الأرض" للشريف الإدريسي ، والتي رسمها لملك سيسيليا روجر الثاني عام 1154 م ، وكذلك نسخة طبق الأصل لخريطة طبوعرافية مخطوطة للخليج العربي وبلاد ما بين النهرين تعود إلى القرن السابع عشر .

إشعاع ثقافي وعالمي

منذ لحظة افتتاحها، تحولت مكتبة الإسكندرية إلى مركز عالمي للثقافة، تستضيف المؤتمرات الدولية، والمعارض الفنية، وتوفر منصات رقمية متطورة للباحثين ، وتؤدي دورا رائدا في الحفاظ على التراث العربي والمصري، وتعزيز الابتكار، ودعم البحث العلمي في مختلف المجالات، لتستمر مصر منارة للعلم كما كانت في عصور البطالمة والفراعنة.


ومع كل ذكرى لتأسيسها، يتجدد الإيمان بأن الاستثمار في الثقافة هو الطريق إلى النهضة، وأن صفحات التاريخ لا تكتب إلا بعقول تقرأ وتفكر وتبدع، فكما أشرقت شمس الحضارة من الإسكندرية قبل أكثر من ألفي عام، ها هي اليوم تشرق من جديد لتضيء طريق الأجيال القادمة.
 

