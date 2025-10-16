قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجلس النواب يوافق على العمل بـ "الإجراءات الجنائية" ويحدد تاريخ العمل به
زيلينسكي يزور العاصمة الأمريكية واشنطن لبحث صفقة صواريخ توماهوك
شوبير يحسم الجدل بشأن موقف نجوم الأهلي
رسميًا.. إقالة باتريك كلويفرت من تدريب إندونيسيا
هل لمس عورة الطفل ينقض الوضوء؟.. الإفتاء تجيب
ننشر شروط وموانع الترشح للعمل في كنترولات امتحانات الدبلومات الفنية 2026
موعد مباراة الأهلي أمام إيجل نوار البوروندي في دوري أبطال أفريقيا
عقوق الأب والأم من كبائر الذنوب.. الإفتاء: اتقوه بـ5 حقوق للوالدين
الصليب الأحمر الأكثر تتويجًا بجائزة نوبل .. تعرف على السبب
«النقل»: إطلاق مؤتمر الصناعة والنقل للشرق الأوسط وأفريقيا تحت شعار «معًا لتحقيق التنمية المُستدامة»
وزير الخارجية يلتقي رئيس مجموعة شركات Sun الهندية
الوزير: إنشاء أول مصنع لـ ألستوم خارج فرنسا لإنتاج هياكل وسائل النقل في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مطار مرسى علم يستقبل اليوم 17 رحلة دولية أغلبها سياح من أوروبا

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

يشهد مطار مرسى علم الدولي اليوم الخميس حركة نشطة في استقبال الرحلات الجوية القادمة من الخارج، إذ من المقرر أن يستقبل 17 رحلة طيران دولية تقل آلاف السائحين من مختلف الدول الأوروبية، ضمن جدول التشغيل الأسبوعي الذي يتضمن 177 رحلة من السبت الماضي حتى غد الجمعة، مسجلًا ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الرحلات مقارنة بالأسبوع الماضي.

إجراءات ميسّرة لاستقبال السائحين

واتخذت سلطات المطار كافة التدابير الأمنية والصحية اللازمة لضمان انسيابية حركة الوصول، حيث تُجرى عمليات تسهيل إجراءات دخول السياح وتطبيق الضوابط الاحترازية المعمول بها داخل الصالات، قبل أن يتم نقلهم عبر الحافلات السياحية إلى الفنادق والمنتجعات المختلفة للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر التي تشهد هذه الأيام طقسًا مثاليًا يجذب محبي الغوص والأنشطة البحرية.

تنوع في الجنسيات الأوروبية الوافدة

وبحسب جداول الرحلات، تتوزع الرحلات القادمة إلى المطار اليوم بين 4 رحلات من جمهورية التشيك، ورحلة واحدة من كل من سلوفاكيا والمجر وسويسرا والنمسا، بالإضافة إلى 3 رحلات من بولندا، و3 من ألمانيا، ورحلتين من إيطاليا، في مؤشر واضح على تنامي الطلب الأوروبي على المقاصد السياحية المصرية، وخاصة مرسى علم التي تُعد من الوجهات المفضلة لعشاق الهدوء والطبيعة البكر.

177 رحلة خلال الأسبوع الجاري

وتشير البيانات الرسمية إلى أن مطار مرسى علم الدولي يستقبل هذا الأسبوع 177 رحلة جوية قادمة من 12 دولة حول العالم، أبرزها بولندا وألمانيا والتشيك وهولندا وبلجيكا وإيطاليا، إلى جانب دول أوروبية أخرى، ما يعكس استمرار الانتعاش السياحي في مدن البحر الأحمر مع ارتفاع نسب الإشغال في فنادق ومنتجعات مرسى علم.

مطار مرسى علم الدولي البحر الأحمر السياحة الأوروبية فنادق مرسى علم الحركة السياحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

آيات أباظة و عمرو محمود ياسين

بتعليمات الطبيب.. منع الزيارة عن آيات أباظة زوجة عمرو محمود ياسين

وزير التربية والتعليم

قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الخميس 16 أكتوبر 2025

بعد الزيادة الكبيرة.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الخميس 16 أكتوبر 2025

نادر صدقة السجين اليهودي من الطائفة السامرية

لأول مرة .. حماس تنجح في تحرير «يهودي» من سجون الاحتلال الإسرائيلي

عقد قران حمادة عبد اللطيف

بحضور نجوم الأبيض.. عقد قران حمادة عبداللطيف نجم الزمالك السابق

قذائف على حي الشجاعية

المدفعية الإسرائيلية تطلق عدة قذائف على حي الشجاعية في شرق مدينة غزة

ترشيحاتنا

توم كروز

بعد فترة قصيرة … انفصال توم كروز و آنا دي ارماس

سلوى خطاب

سلوى خطاب ضيفة برنامج «ورقة بيضا».. اليوم

هيبتا

إيرادات السينما أمس.. الكدواني يتفوق على الجميع .. وأوسكار بالمركز الثالث

بالصور

37 ألف جنيه| مايان السيد وشيماء سيف بنفس الفستان.. من الأجمل؟

ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف

جزيئات البلاستيك الدقيقة تغزو أجسامنا.. دراسات تكشف مخاطرها المميتة على الدماغ والقلب

الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم
الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم
الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم

طريقة عمل اللبنة في المنزل بخطوات سهلة.. طعم لذيذ وصحي بدون مواد حافظة

طريقة عمل اللبنة
طريقة عمل اللبنة
طريقة عمل اللبنة

فولفو تودع رسميا أيقونتها العائلية V90 للتحول نحو السيارات الكهربائية

فولفو V90
فولفو V90
فولفو V90

فيديو

اعتذار باسم يوسف لزوجته

“وجع شهرة ومقلب جواز”.. باسم يوسف يعتذر لزوجته علناً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

المزيد