مطار مرسى علم يستقبل اليوم 17 رحلة دولية أغلبها سياح من أوروبا

يشهد مطار مرسى علم الدولي اليوم الخميس حركة نشطة في استقبال الرحلات الجوية القادمة من الخارج، إذ من المقرر أن يستقبل 17 رحلة طيران دولية تقل آلاف السائحين من مختلف الدول الأوروبية، ضمن جدول التشغيل الأسبوعي الذي يتضمن 177 رحلة من السبت الماضي حتى غد الجمعة، مسجلًا ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الرحلات مقارنة بالأسبوع الماضي.

إجراءات ميسّرة لاستقبال السائحين

واتخذت سلطات المطار كافة التدابير الأمنية والصحية اللازمة لضمان انسيابية حركة الوصول، حيث تُجرى عمليات تسهيل إجراءات دخول السياح وتطبيق الضوابط الاحترازية المعمول بها داخل الصالات، قبل أن يتم نقلهم عبر الحافلات السياحية إلى الفنادق والمنتجعات المختلفة للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر التي تشهد هذه الأيام طقسًا مثاليًا يجذب محبي الغوص والأنشطة البحرية.

تنوع في الجنسيات الأوروبية الوافدة

وبحسب جداول الرحلات، تتوزع الرحلات القادمة إلى المطار اليوم بين 4 رحلات من جمهورية التشيك، ورحلة واحدة من كل من سلوفاكيا والمجر وسويسرا والنمسا، بالإضافة إلى 3 رحلات من بولندا، و3 من ألمانيا، ورحلتين من إيطاليا، في مؤشر واضح على تنامي الطلب الأوروبي على المقاصد السياحية المصرية، وخاصة مرسى علم التي تُعد من الوجهات المفضلة لعشاق الهدوء والطبيعة البكر.

177 رحلة خلال الأسبوع الجاري

وتشير البيانات الرسمية إلى أن مطار مرسى علم الدولي يستقبل هذا الأسبوع 177 رحلة جوية قادمة من 12 دولة حول العالم، أبرزها بولندا وألمانيا والتشيك وهولندا وبلجيكا وإيطاليا، إلى جانب دول أوروبية أخرى، ما يعكس استمرار الانتعاش السياحي في مدن البحر الأحمر مع ارتفاع نسب الإشغال في فنادق ومنتجعات مرسى علم.