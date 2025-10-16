مستشار رئيس الجمهورية والمحافظ يتفقدون مركز العزيمة بأسوان الجديدة

قام اللواء خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ، واللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان بزيارة تفقدية لمركز العزيمة بمدينة أسوان الجديدة بمرافقة المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، والدكتور عبدالله عيسى الشريف مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ، والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ، والدكتورة ولاء سعد عرفة منسق الصندوق.

وشملت الجولة الإستماع لتفاصيل إنشاء المركز بالشراكة بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وجامعة أسوان ، ويضم المركز مساحات خضراء وقاعات تأهيل ودعم نفسى ‏وصالة للألعاب الرياضية وغيرها من المكونات التى تضاهى أفضل مراكز علاج الإدمان فى ‏العالم ، حيث تم إعداده وفقاً للمعايير الدولية في مجال علاج وتأهيل مرضى الإدمان ، كما يتضمن المركز ملعب كرة قدم "خماسي" وتنس طاولة وبلياردو وصالات جيم للرجال وقاعة موسيقى ومسرح ومكتبة ومطعم وورش تدريب مهنى "للرجال " لتعليمهم حرف مهنية يحتاجها سوق العمل ضمن برنامج "العلاج بالعمل" .

وأستقبل المركز على مدار الأشهر الماضية ما يقرب من 2500 متردد من أبناء محافظة أسوان لطلب العلاج من الإدمان ، وهو ما يؤكد أهمية هذا المركز الذي يقدم خدمات العلاج والتأهيل للمرضى مجاناً ووفقاً للمعايير الدولية.

ومن جانبه أشاد اللواء خالد فودة بالنموذج والمستوى الحضارى والراقى داخل مركز العزيمة العالمى الذى يعتبر من العلامات المضيئة لتقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية للمترددين عليه ليساهم فى بناء الإنسان المصرى تواكباً مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " بداية جديدة لبناء الإنسان " .

مركز العزيمة

وأكد على أهمية تكثيف التوعية المجتمعية بخطورة الإدمان وأهمية العلاج المبكر منه ، مع تكاتف الجهود لتوسيع نطاق هذه الخدمات الحيوية فى ظل التعاون المثمر بين وزارة التضامن الإجتماعى بقيادة الدكتورة مايا مرسى، ومحافظ أسوان اللواء دكتور إسماعيل كمال ومسئولى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ، وسيتم التوصية بتعميم هذه التجربة الناجحة لإنشاء مراكز العزيمة فى باقى محافظات الجمهورية .

فيما أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن مركز العزيمة يعد نموذجاً متميزاً للعلاج من الإدمان وإعادة دمج المتعافين فى المجتمع ، وخاصة أنه لا يقتصر دوره على العلاج الطبى فقط ، بل يشمل أيضاً برامج الدعم النفسى والإجتماعى والتأهيل المهنى .

ولفت إلى أهمية الدور الذى يقوم به صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بالتعاون مع المحافظة فى تقديم هذه الخدمات بشكل مجانى وسرى للمرضى فى ظل تجهيزه بأحدث الإمكانيات الطبية والتأهيلية على أيدى نخبة من الأطباء والمتخصصين فى علاج الإدمان وذلك ضمن المبادرة الإنسانية التى أطلقتها المحافظة فى مايو الماضى تحت عنوان " أسوان بلا إدمان "، ولاقت مشاركة تنفيذية ومجتمعية كبيرة مما ساهم فى تحقيق أهدافها بشكل متميز لمحاورها الثلاث الأساسية التى تتمثل فى المكافحة للإتجار ، وتقديم العلاج المجانى المناسب للمدمنين من خلال مركز العزيمة بمدينة أسوان الجديدة ، ومستشفى التكامل بالسد العالى شرق ، والتوعية من أجل رفع الوعى بخطورة المخدرات ، ويتم التعريف بالخط الساخن رقم ١٦٠٢٣ لتلقى العلاج اللازم .

وفى نفس السياق إستعرض الدكتور عمرو عثمان تجربة الصندوق في الحد من الطلب على المخدرات ، حيث يمثل الصندوق بجمهورية مصر العربية الآلية الوطنية للحد من الطلب على المخدرات من خلال خدمات وقائية وعلاجية عالية الجودة ومبنية على الأدلة العلمية من خلال تنفيذ محاور عمل الخطة القومية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان التى تم إطلاقها تحت رعاية رئيس الجمهورية ، وجارى تنفيذها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية من منظور عالمى .

حيث تتضمن الوقاية الأولية والتحول من الوعى للوقاية بالمؤسسات التعليمية والشبابية وتنفيذ برامج موجهة للأسرة " الوقاية والإكتشاف المبكر" مع التركيز على المناطق الأكثر عرضة لمشكلة المخدرات وتهيئة بيئة تعليمية ورياضية تُعزز قدرة النشء والشباب على رفض ثقافة تعاطى المواد المخدرة ، لافتاً إلى أن صندوق مكافحة الإدمان يمثل الآلية الوطنية للحد من الطلب على المخدرات من خلال خدمات وقائية وعلاجية عالية الجودة ومبنية على الأدلة العلمية حيث يتم توفير العلاج لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة وفقا للمعايير الدولية ، وانه خلال أول 9 أشهر من عام 2025 تم توفير الخدمات العلاجية لـ 114717 مريض إدمان " جديد ومتابعة مجانا ووفقا للمعايير الدولية من خلال مراكز العزيمة التابعة للصندوق أو الشريكة مع الخط الساخن "16023"، والبالغ عددها 35 مركزا متخصصا في 20 محافظة حتى الآن .

بعدما كانت عدد المراكز لا تتجاوز 12 مركز في 7 محافظات عام 2014 ، كما تم تنفيذ أكثر من 13717 نشاط توعوى متنوع على مستوى محافظات الجمهورية في الجامعات والمدارس ومراكز الشباب والمناطق المطورة " بديلة العشوائيات " ، وقرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "والميادين العامة لرفع الوعى بخطورة تعاطى وإدمان المواد المخدرة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية .

كما تمتد تجربة الصندوق ما هو أبعد من العلاج إلى منهجية شاملة لإعادة التأهيل وإعادة الإدماج من خلال الدعم الاجتماعي والنفسى ، والتدريب المهنى ، والتمكين الإقتصادى للمتعافين ، والجهود الرامية إلى مكافحة الوصمة الإجتماعية .