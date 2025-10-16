قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ميرنا نور الدين تستعرض رشاقتها من الجيم
صاحب واقعة السقوط من الأتوبيس: كنت راجع من كشف العيون والتباع زقني ونفسي صعبت عليا
مخدرات بـ 72 مليون جنيه..مقتل عنصرين إجراميين فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة بسوهاج
رئيس الوزراء الفلسطيني: برنامج التعافي في غزة بتكلفة 30 مليار دولار يبدأ فور وقف إطلاق النار
صفارات الإنذار تدوي في إيلات خشية تسلل مسيرة
فريق طبي بأسيوط ينجح في استخدام مضخة الباكلوفين لعلاج التيبس الحاد بالأطراف
الأرصاد تحذر.. ماذا يحدث في طقس الساعات المقبلة؟
ضبط سائق وتباع الأتوبيس صاحب واقعة سقوط مسن أرضا بالدقهلية
رئيس جامعة أسيوط لـ اتحاد الطلاب: ساهمتم في تعزيز روح القيادة والمسؤولية لدى زملائكم
المؤبد لفران وصاحب مغسلة بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية
لمناقشة إدراج اللعبة ضمن دورة الألعاب الأفريقية 2027.. وزير الرياضة يلتقي رئيس اتحاد القوة
يرتديان ملابس نسائية.. القبض على شابين يُمارسان أعمال الفجور بأكتوبر |تفاصيل
محافظات

مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ أسوان يتفقدان مشروع تطوير فندق"عروس النيل"

جانب من الجولة
جانب من الجولة
محمد عبد الفتاح

تفقد اللواء أ. ح دكتور خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مشروع تطوير ورفع كفاءة فندق " عروس النيل"، والذى يطل مباشرة على صفحة نهر النيل الخالد ، حيث تم إستعراض ما تم إنجازه من أعمال التحديث الشامل ، والتى تمت بمعايير فندقية عالمية ، وبإشراف من إحدى الشركات المتخصصة والمشهود لها بالكفاءة فى مجال الإدارة الفندقية ، وذلك لتحقيق أقصى عائد إقتصادى من أصول المحافظة ، وتعزيز دورها فى دعم القطاع السياحى بما يتواكب مع رؤية الدولة المصرية 2030 .

ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن محافظة أسوان تولى إهتمام ملحوظ بإستثمار أصولها بالشكل الأمثل من خلال إعادة توظيف المشروعات الخدمية والسياحية لتعظيم العائد السياحى والموارد الذاتية .

وأشار إلى أن هذا النهج فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز البنية التحتية للسياحة .

فندق " عروس النيل"

وأوضح المحافظ بأن أعمال التطوير شملت زيادة عدد الغرف الفندقية لتصل إلى 24 غرفة لتضاف للطاقة للفندقية بالمحافظة من أجل إستيعاب الحركة السياحية المتزايدة على مدار العام، مع تنفيذ تصميمات عصرية تحافظ على الطابع التراثى لأسوان .

ولفت إلى أن الفندق يضم أيضاً قاعة مؤتمرات نموذجية بسعة 252 مقعد مجهزة بأحدث أنظمة الصوت والإضاءة والعروض البصرية ، بالإضافة إلى مسرح متكامل وشاشة عرض رئيسية لاحتضان الفعاليات الفنية والثقافية والعروض الوثائقية، إلى جانب قاعة فاخرة لكبار الزوار والضيوف، والمدخل الرئيسي للفندق والقاعة ، فضلاً عن تحديث قاعة البلكون VIP المطلة على المسرح، فضلاً عن تجهيز غرف التحكم في الصوتيات والسمعيات وأنظمة المراقبة الحديثة، وتطوير المطبخ والمطعم الرئيسيين لتقديم خدمات راقية للنزلاء والزوار من مختلف جنسيات العالم .

لينعكس ذلك على دعم الحركة السياحية وتنشيط المؤتمرات والفعاليات الثقافية ، وليكون إضافة نوعية جديدة إلى سلسلة المنشآت الفندقية والسياحية التى تعكس الوجه الحضارى والجمالى لزهرة الجنوب .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

