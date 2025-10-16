عباس حزين: ندرس في حزب الوفد إعداد رؤي ودراسات تسهم في إثراء العمل البرلماني

انتهي النائب الوفدي عباس حزين من اجرءات العضويه بـ مجلس الشيوخ بعد صدور القرار الجمهوري بتعيينه بمجلس الشيوخ ، مقدما الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هذه الثقة الغالية التي أولاني إياها بتعييني عضوًا بمجلس الشيوخ، وهو شرف عظيم ومسؤولية وطنية كبيرة أعتز بها بكل فخر.

وأكد حزين في تصريحات للمحررين البرلمانين إنني اشرف بانتمائي لحزب الوفد، أعرق الأحزاب السياسية المصرية، الذي طالما كان ظهيرًا قويًا للدولة المصرية، يجعلني أؤكد أن الحزب سيواصل دوره التاريخي في دعم الدولة ومؤسساتها، وفق رؤية واضحة تمتد جذورها إلى مبادئ ثورة 1919، وتعكس تاريخه النضالي في جميع المراحل المفصلية التي مرت بها مصر.

وأعلن حزين اننا بصدد اعداد دراسة رؤية جديدة لحزب الوفد، تشمل كافة الأمور التشريعية، وذلك بعد ما شهدته مصر من انفتاح سياسي وحوارات وطنية شاملة، ستنعكس آثارها على برامج الحزب خلال المرحلة المقبلة، من خلال لجانه النوعية وممثليه في البرلمان.

ومن المهم أن نؤكد أن عودة مجلس الشيوخ بعد أكثر من 10 سنوات، تأتي في إطار استكمال البناء المؤسسي للدولة، مع ضرورة مراجعة اختصاصاته وتفعيل صلاحياته، ليكون بالفعل بيتًا للخبرة والتشريع، وقادرًا على تقديم الإضافة المطلوبة.