سهر الصايغ تتصدر الترند بصورة من أمام الكعبة

تصدّر اسم الفنانة سهر الصايغ مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، بعد تداول صورة جديدة لها أثناء أدائها مناسك العمرة في الأراضي المقدسة.



وظهرت سهر الصايغ في الصورة وهي تقف أمام الكعبة المشرفة مرتدية الحجاب وملابس الإحرام المحتشمة، في لقطة اتسمت بالعفوية والهدوء، ما أثار إعجاب جمهورها ومتابعيها الذين تداولوا الصورة على نطاق واسع.



وتفاعل رواد السوشيال ميديا مع الصورة، موجهين للفنانة كلمات الدعم والدعاء، ومشيدين بتواضعها وابتعادها عن الأضواء رغم نجاحاتها الفنية الأخيرة.



سهر الصايغ انتهت من تصوير مسلسلها الجديد “لعدم كفاية الأدلة” الذي يتناول العديد من القضايا المهمة التي شغلت الرأي العام خلال السنوات الماضية، والتي لم تغلق لعدم كفاية الأدلة.

وتم صرف ميزانية ضخمة لهذا المشروع لكي يخرج بالطريقة التي تليق بحجم هذا المشروع والأبطال المشاركين فيه، ويهدف إلى تسليط الضوء على جوانب إنسانية وقانونية ظلت طي الكتمان.