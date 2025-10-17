قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحمصاني: الموافقة على 3 قطع أراضٍ بالإسكندرية سكنًا بديلا للمنازل الآيلة للسقوط
الزمالك يطالب زيزو بـ 20 مليون جنيه.. ويطلب قرضا لدفع مستحقات اللاعبين
اشتعال ذاتي.. كواليس احتراق سيارة أمام المتحف المصري الكبير| صور
السيطرة على حريق سيارة في ميدان الرماية.. صور
ننشر أسماء المرشحين على دوائر محافظة القاهرة بـ انتخابات مجلس النواب
فرنسا وبريطانيا تنسقان مع واشنطن لنشر قوة دولية في غزة
ارتفاع 50 جنيها| سعر أسطوانة البوتجاز بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.. موعد الزيادة
ننشر أسماء المرشحين على دوائر الجيزة بـ انتخابات مجلس النواب
خالد قاسم: نرصد متغيرات البناء بالأقمار الصناعية
حمزة نمرة: عشت فترة صعبة في أول حياتي.. وهذه قصة أول ألبوم| فيديو
عدوان سافر.. عمال مصر يدينون اقتحام مقر الاتحاد العام لعمال فلسطين
رياضة

أزمة داخل فريق فاركو بسبب المستحقات المالية للاعبين

رباب الهواري

كشف الإعلامي جمال الغندور، عن نشوب أزمة داخل صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو بسبب المستحقات المالية المتأخرة للاعبين.

وأوضح الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، أن إدارة النادي قامت بصرف قسط من المستحقات المالية الخاصة باللاعبين الجدد الذين انضموا للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في حين لم يحصل باقي اللاعبين القدامى سوى على رواتب الشهر فقط دون الحصول على أي جزء من عقودهم.

وأشار إلى أن هذا الأمر تسبب في حالة من الغضب داخل غرفة ملابس الفريق، خاصة بين اللاعبين الذين لم يحصلوا على مستحقاتهم، معتبرين أن إدارة النادي لم تحقق مبدأ المساواة بين جميع عناصر الفريق.

واختتم، يحاول مسؤولو فاركو احتواء الأزمة خلال الأيام المقبلة قبل استئناف مشوار الفريق في الدوري الممتاز، من أجل الحفاظ على حالة التركيز داخل الفريق وعدم تأثر النتائج بالأزمة المالية الحالية.

اطلالات
ليلى علوي
لي لي
نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة
