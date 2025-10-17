أزمة داخل فريق فاركو بسبب المستحقات المالية للاعبين

كشف الإعلامي جمال الغندور، عن نشوب أزمة داخل صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو بسبب المستحقات المالية المتأخرة للاعبين.

وأوضح الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، أن إدارة النادي قامت بصرف قسط من المستحقات المالية الخاصة باللاعبين الجدد الذين انضموا للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في حين لم يحصل باقي اللاعبين القدامى سوى على رواتب الشهر فقط دون الحصول على أي جزء من عقودهم.

وأشار إلى أن هذا الأمر تسبب في حالة من الغضب داخل غرفة ملابس الفريق، خاصة بين اللاعبين الذين لم يحصلوا على مستحقاتهم، معتبرين أن إدارة النادي لم تحقق مبدأ المساواة بين جميع عناصر الفريق.

واختتم، يحاول مسؤولو فاركو احتواء الأزمة خلال الأيام المقبلة قبل استئناف مشوار الفريق في الدوري الممتاز، من أجل الحفاظ على حالة التركيز داخل الفريق وعدم تأثر النتائج بالأزمة المالية الحالية.