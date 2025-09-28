مودرن سبورت يتعادل أمام فاركو في الدوري

انتهت أحداث مباراة مودرن سبورت وفاركو بالتعادل الإيجابي ١-١ في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة ضمن فعاليات الجولة التاسعة لدورى نايل.

أحرز أحمد شعبان نجم فاركو الهدف الأول في الدقيقة 55 من عمر المباراة، وتعادل معاذ أحمد مدافع فاركو لمودرن سبورت بهدف ذاتى في مرمى في الدقيقة 99 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد مودرن سبورت إلى 12 نقطة في المركز العاشر بجدول الترتيب، بينما رفع فاركو رصيدهم إلى 5 نقاط في المركز الثامن عشر.

جاء تشكيل مودرن على النحو التالي:

حراسة المرمى: كريم عماد

خط الدفاع: محمود رزق، علي الفيل، أحمد مزهود، علي فوزي

خط الوسط: غنام محمد، عماد حمدي، علي زعزع

هجوم: ارنولد ايبا، حسام حسن، محمود ممدوح

ويجلس على مقاعد البدلاء: مصطفى مخلوف، طارق سيد، عبد الرحمن شيكا، فيجيري، محمد مسعد، محمود شعبان، محمد هلال، أدم رجم، رشاد المتولى .