الغندور يعلق علي أداء الزمالك أمام برشلونة :فارق رهيب في المستوي

علق الإعلامي خالد الغندور علي تأخر فريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك أمام برشلونة الإسباني بنتيجة 24-12 فى الشوط الأول ضمن منافسات الجولة الثانية .

وكتب خالد الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"فارق رهيب في المستوي بين برشلونة و الزمالك في كرة اليد و فارق وصل ١٤ هدف".



تأخر فريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك أمام برشلونة الإسباني بنتيجة 24-12 فى الشوط الأول ضمن منافسات الجولة الثانية من النسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم للأندية لكرة اليد بمشاركة 9 أندية، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر من العام الجاري، على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديد، تحت شعار "مصر تستقبل العالم.. من القارات للعاصمة الإدارية الجديدة".



ويسعي الزمالك لتحقيق الفوز الثاني في البطولة بعدما حصل على راحة من المباريات أمس السبت.

وشهدت منافسات اليوم الأول تحقيق القطبين الفوز، حيث فاز الزمالك علي تاوباتي البرازيلي بنتيجة 26-24 ، بينما فاز الأهلي على سيدني الأسترالي بنتيجة 41-14 .