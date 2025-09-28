قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نجم الأحمر جاهز.. موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة
منافس جديد لـ واتساب يظهر في الهند.. ما هو تطبيق أراتاي؟
هل عليها ذنب؟.. الإفتاء: تأخير صلاة العشاء لقبل الفجر يخرجها من وقت الأداء
برلماني: كلمة مصر بالأمم المتحدة جسدت ثوابت الدولة تجاه فلسطين
وزيرا العدل والاتصالات يطلقان عددًا من المشروعات الرقمية
القمة 131 بين الأهلي والزمالك.. موعد المباراة والقنوات الناقلة
هل يكون شتاء 2025 الأبرد على الإطلاق؟.. الأرصاد تكشف الحقيقة
مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات كويتية لصالح غزة
أول تعاملات الأسبوع .. سعر الدولار الآن في مصر الأحد 28 سبتمبر 2025
رئيس الوزراء يؤكد اهتمام الحكومة بتطوير وتعزيز صناعة السيارات الكهربائية
لطلاب أولى ثانوي| خطوات الدخول على منصة “كيريو” المخصصة لمادة البرمجة
باق 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة من هؤلاء| هل أنت منهم؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الغندور يعلق علي أداء الزمالك أمام برشلونة :فارق رهيب في المستوي

الزمالك كرة اليد
الزمالك كرة اليد
علا محمد

علق الإعلامي خالد الغندور علي تأخر فريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك أمام برشلونة الإسباني بنتيجة 24-12  فى الشوط الأول ضمن منافسات الجولة الثانية .

وكتب خالد الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"فارق رهيب في المستوي بين برشلونة  و الزمالك  في كرة اليد  و فارق وصل ١٤ هدف".


تأخر فريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك أمام برشلونة الإسباني بنتيجة 24-12  فى الشوط الأول ضمن منافسات الجولة الثانية من النسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم للأندية لكرة اليد بمشاركة 9 أندية، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر من العام الجاري، على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديد، تحت شعار "مصر تستقبل العالم.. من القارات للعاصمة الإدارية الجديدة".


ويسعي الزمالك لتحقيق الفوز الثاني في البطولة بعدما حصل على راحة من المباريات أمس السبت.

وشهدت منافسات اليوم الأول تحقيق القطبين الفوز، حيث فاز الزمالك علي تاوباتي البرازيلي بنتيجة 26-24 ، بينما فاز الأهلي على سيدني الأسترالي بنتيجة 41-14 .

الإعلامي خالد الغندور الزمالك برشلونة برشلونة الإسباني منافسات الجولة الثانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

مدرب الأهلي المرشح

يفرض شروطه.. أول طلب لتوماس توماسبيرج من إدارة الأهلي

شيرين عبد الوهاب

عزلة تامة.. شيرين عبد الوهاب تخصع للعلاج في مستشفى لمدة 6 أشهر

من قصف كييف

انفــجارات قوية تهز كييف جراء قصف صاروخي بطائرات عملاقة

نهر النيل.. ارشيفية

سد النهضة يتسبب فى فيضان النيل الأزرق ويهدد السودان

دواجن بيضاء

هبوط جديد في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

مدرب الأهلي المرشح

التجربة الدنماركية.. 7 معلومات مثيرة عن مدرب الأهلي المرشح

ترشيحاتنا

القرض من أجل الزواج

حكم القرض للزواج.. اعرف رأي الشرع في الاستدانة لإكمال نصف الدين

الصلاة

حكم العجز عن استقبال القبلة للصلاة.. اعرف التصرف الشرعي

الزكاة

هل يجوز إخراج أموال الزكاة في بناء مسجد جديد؟.. الإفتاء يوضح

بالصور

وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن

وزير الدفاع
وزير الدفاع
وزير الدفاع

ضبط 6 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر في العاشر من رمضان| صور

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

طريقة عمل البان كيك الموز الصحي لطفلك

طريقة عمل بان كيك بالموز
طريقة عمل بان كيك بالموز
طريقة عمل بان كيك بالموز

الجبنة المثلثات.. تحذيرات من أضرار جسمية تتجاوز المتوقع

الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع
الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع
الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع

فيديو

وزير الدفاع

وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن

أحمد السقا

نجا بأعجوبة.. أحمد السقا يتعرض لحادث وابنه يكشف عن حالته الصحية‎

تشييع جثمان والدة الفنان حمادة بركات

غياب حمادة بركات عن تشييع جثمان والدته

باسم يوسف

حقيقة عودة باسم يوسف مره أخرى إلى مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: فلسطين والاعتراف الدولي بعد 7 أكتوبر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بسوسنس الأول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: تنمية الثروة السمكية في مصر ودورها في تحقيق الأمن الغذائي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: رسائل الحرب والسلام

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: شعائرنا الدينية من العادة إلى العبادة

المزيد